Samsung-Smartwatches erfreuen sich großer Beliebtheit, da sie einen riesigen Funktionsumfang besitzen und mittlerweile zu attraktiven Preisen verkauft werden. Doch nicht jeder kennt auch alle Möglichkeiten der Uhr. So könnt ihr beispielsweise einen Alarm festlegen, der eure Gesundheit im Blick hat.

Herzfrequenz-Warnung bei Samsung-Smartwatches

Moderne Samsung-Smartphones besitzen extrem viele Gesundheitsfunktionen. Sie überwachen im Grunde den gesamten Körper und haben somit den optimalen Überblick über die Belastung des Körpers. Doch jeder Mensch ist unterschiedlich und hat verschiedene Belastungsgrenzen. Deswegen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Warnungen zu setzen, die euch anzeigen, wann ihr euren Körper zu sehr belastet.

So könnt ihr beispielsweise in Samsung Health auf der Galaxy Watch 5 Pro (Test) eine Herzfrequenz-Warnung einstellen, die euch informiert, wenn die Herzfrequenz zu niedrig oder zu hoch ist. Das ist besonders für Menschen wichtig, die aus gesundheitlichen Gründen auf ihre Herzfrequenz achten müssen. Oft sagt euch der Arzt dann, welche Herzfrequenz ihr nicht überschreiten dürft. Setzt ihr euch ein Limit in der Smartwatch, werdet ihr automatisch gewarnt (Quelle: SamMobile).

Um die Herzfrequenz-Warnung einstellen zu können, geht ihr auf eurer Samsung-Smartwatch in die Einstellungen, dann auf Samsung Health und sucht den Eintrag Herzfrequenz. Dort findet ihr zwei Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt nämlich eine Warnung für eine zu hohe und zu niedrige Herzfrequenz einstellen. Es muss nicht beides aktiviert werden. Stellt ihr dort beispielsweise 140 ein, dann bekommt ihr einen Alarm, wenn eure Herzfrequenz diesen Wert übersteigt.

Im Video stellen wir euch die Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) vor:

Viele weitere Funktionen in Samsung-Smartwatches

Samsung-Smartwatches können aber nicht nur die Herzfrequenz überwachen und euch warnen, sondern auch den Blutdruck messen oder ein EKG aufzeichnen. Beides funktioniert aber nur, wenn ihr auch ein Samsung-Smartphone nutzt, da Samsung Health nur darauf sein volles Potenzial ausschöpfen kann.

