Steil bergab geht es für Samsung: Der sonst so erfolgreiche südkoreanische Hersteller muss im dritten Quartal 2021 deutlich kleinere Brötchen backen. Europäer haben beim Tablet-Kauf derzeit nur Augen für einen Hersteller.

Samsung Electronics Facts

Für viele Tablet-Käufer ist das iPad noch immer der Goldstandard. Trotzdem konnte vor allem Samsung in jüngerer Vergangenheit ordentlich aufholen. Im abgelaufenen dritten Quartal 2021 gab es für den Elektronikkonzern aber nur eine Richtung: nach unten.

Europäischer Tablet-Markt: Samsung stürzt ab

Um mehr als die Hälfte ging der Marktanteil in Westeuropa zurück (Quelle: Canalys). Konkret sprechen die Marktforscher von Canalys von einem Absturz um satte 53 Prozent. Ganz anders hingegen das Bild bei Apple: Mit seinen iPads hat der US-Konzern eine echte Rallye hingelegt und im Jahresvergleich um 33 Prozent zugelegt. In den Monaten zwischen Juli und September 2021 reichte das für einen Marktanteil von 45 Prozent.

Apple ist damit der einzige Tablet-Hersteller in Westeuropa, der zulegen konnte. Neben Samsung haben auch Lenovo, Huawei und Amazon mit massiven Verlusten zu kämpfen. Insgesamt, so Canalys, ist der Tablet-Markt in Q3/2021 um 20 Prozent eingebrochen. Absolut wurden 6,9 Millionen Einheiten abgesetzt. Den Erfolg Apples erklären sich die Marktforscher mit Apples beständigem Fokus auf den Tablet-Markt. Der Hersteller bringe regelmäßig über das Jahr verteilt neue iPads in den Handel, die jede Zielgruppe ansprechen.

Tatsächlich hat Apple aktuell vier iPads im Programm, die in mehreren Größen angeboten werden und von 379 Euro bis 1.199 Euro ein breites Preisspektrum abdecken. Je nach Ausstattung können Käufer sogar noch mehr Geld ausgeben.

Samsung bietet mehr als nur Smartphones und Tablets an:

Das alles gehört zu Samsung Abonniere uns

auf YouTube

Samsung hat Plan zur Trendwende

Für Samsung sind das natürlich echte Horrorzahlen. Nach den Prognosen anderer Marktforscher könnte der Elektronikgigant im laufenden Quartal sogar die Smartphone-Krone an Apple verlieren. Immerhin: Ein Plan zur Trendwende wurde bereits geschmiedet.