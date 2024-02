Samsung-TVs werden zur besten Wahl für Anime-Fans

Der Streaming-Dienst Crunchyroll gehört für Anime-Liebhaber zum absoluten Pflichtprogramm – bislang fehlte jedoch die passende App für Samsungs Smart-TVs. Das ändert sich jetzt.

Crunchyroll bringt TV-App für Samsung-Fernseher

Über 46.000 Serienepisoden und Anime-Filme, knapp 3.300 Musikvideos und Specials – für Anime-Fans ist Crunchyroll die erste Anlaufstelle. Hier gibt’s Anime-Klassiker wie One Piece, Food Wars, Detektiv Conan und natürlich auch zig Neuzugänge zu sehen.

Wer Crunchyroll jedoch auf seinem Samsung-Smart-TV schauen wollte, musste bislang Umwege in Kauf nehmen – beispielsweise über die Konsole, den Laptop, den Streaming-Stick oder die Set-Top-Box. Doch das ändert sich ab sofort, wie Crunchyroll in einem Blogeintrag verkündet: Demnach sollen US-Nutzer ab sofort Zugriff auf eine native Crunchyroll-App für ihren Samsung-Fernseher über den Samsung Smart TV App Store haben. Die App steht laut Crunchyroll für alle Smart-TV-Modelle von Samsung aus den Jahren 2017 bis 2023 zur Verfügung. Natürlich erhalten auch zukünftige Modelle Zugriff auf die App.

Deutsche Nutzer müssen sich hingegen noch ein kleines bisschen in Geduld üben. Global soll die App zum Ende der Woche ausgerollt werden, also spätestens am 11. Februar 2024.

Nicht nur Crunchyroll hat Anime im Angebot – auch bei Netflix gibt ein paar echte Perlen zu sehen:

Crunchyroll-App ist anscheinend noch fehlerbehaftet

Ein kurzer Blick in die Kommentare unter der Ankündigung zeigt: Die Crunchyroll-Abonnenten freuen sich zwar immens darüber, dass es nun eine native TV-App für Samsung-Fernseher gibt – nur scheint diese noch verbuggt zu sein.

Es häufen sich Berichte von Leuten, die erklären, dass sie die App zwar herunterladen, aber nicht installieren können. Andere hingegen sagen, dass sie sich zwar durch den Katalog klicken können, die App jedoch keine Videos abspielt oder die Streams alle paar Sekunden buffern. Zudem gibt es eine große Fraktion von Leuten, die fragt, ob Crunchyroll auch eine App für Smart-TVs anderer Hersteller plant, etwa LG.

Welche Fernseher aktuell eine native Crunchyroll-App bieten, haben wir für euch an anderer Stelle zusammengefasst:

