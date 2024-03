Samsung überrascht: Ältere Top-Handys erhalten brandneues Software-Update

Samsung hat viel zu tun, denn das südkoreanische Unternehmen muss eine Vielzahl von Smartphones und Tablets auf den neuesten Stand bringen. Eine Reihenfolge gibt es nicht, bei der neue Modelle bevorzugt werden. Jetzt wurde das aktuellste Software-Update für einige ältere High-End-Smartphones veröffentlicht.

Samsung bringt Galaxy-S20-Modelle auf den neuesten Stand

Aktuell stehen für Samsung zwar die Galaxy-S24-Smartphones im Fokus, doch alte Modelle werden nicht vergessen. Ab sofort erhalten in Europa die Galaxy-S20-Smartphones das März-Update (Quelle: SamMobile). So selbstverständlich, wie das im ersten Moment klingt, ist es gar nicht. Denn die Smartphones wurden vor über vier Jahren auf den Markt gebracht und müssten damit gar nicht mehr aktualisiert werden. Erst ab den Galaxy-S21-Smartphones gilt die neue Update-Garantie mit fünf Jahren.

Wenn ihr ein Samsung Galaxy S20, S20 Plus oder S20 Ultra besitzt, dann solltet ihr in den Einstellungen nach dem März-Update suchen. Es wird ab sofort in Europa verteilt. Wie so oft, kann es einige Tage oder Wochen dauern, bis das Update bei euch ankommt. Wirklich viel Neues wird mit der aktuellsten Version aber nicht eingeführt. Es werden nur Sicherheitslücken gestopft. Wichtig ist das Software-Update aber trotzdem, da ihr euer Handy so noch etwas länger verwenden könnt. Das ist bei anderen Herstellern oft nicht der Fall.

Wenn ihr euer Samsung-Handy optimieren wollt, solltet ihr euch unsere Tipps anschauen:

Samsung überrascht immer wieder mit Software-Updates

Es ist nicht das erste Mal, dass Samsung Software-Updates für Smartphones veröffentlicht, die eigentlich schon ausgemustert sind. Wenn ein älteres Handy weiterhin von vielen Menschen verwendet wird, dann liefert Samsung gern unregelmäßig noch einmal ein Update aus. Verlassen solltet ihr euch darauf aber nicht. Sobald ihr länger keine Software-Updates mehr erhalten habt und sicherheitsrelevante Apps wie Banking verwendet, solltet ihr euch ein neueres Gerät kaufen. Beispielsweise das Galaxy S24, das für sieben Jahre mit Software-Updates versorgt wird.

