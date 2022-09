Samsung ist mittlerweile bekannt für seine hervorragende Update-Politik. Doch das war nicht immer so. Bei älteren Smartphones mussten viele Besitzerinnen und Besitzer sehr lange auf Updates warten. Plötzlich hat Samsung aber ein Software-Update für Handys veröffentlicht, die im Grunde schon uralt sind.

Samsung Galaxy S6 erhält wichtiges Update

Samsung hat die Galaxy-S6-Smartphones im Jahr 2015 offiziell vorgestellt. Nach über sieben Jahren rollt das Unternehmen jetzt plötzlich ein Software-Update aus, das viele Nutzer dieser alten Handys komplett überrascht hat. Eigentlich bekommen das Galaxy S6, Galaxy S6 edge und Galaxy S6 edge Plus gar keine Updates mehr. Jetzt gibt es aber noch einmal eins, welches ein Problem mit dem GPS behebt (Quelle: GalaxyClub). Samsung hatte das Update schon für die Galaxy-S8- und Galaxy-S7-Smartphones verteilt. Dass auch die Galaxy-S6-Smartphones davon profitieren, hat wirklich niemand mehr erwartet.

Das Update für die Galaxy-S6-Smartphones kam schon in den Niederlanden und Belgien an. Es wird in Wellen ausgerollt und dürfte in absehbarer Zeit auch bei deutschen Nutzern landen. Es handelt sich um ein sehr kleines Update, welches nur die größten Probleme behebt. Wenn ihr das Galaxy S6 also noch verwendet und euch das Update angeboten wird, solltet ihr euch nicht wundern, wieso ihr jetzt noch ein Update bekommt, sondern es direkt installieren. Ob es noch mehr Software-Updates geben wird, steht in den Sternen. Rechnen solltet ihr nicht damit.

Viele Samsung-Handys erhalten Android-Updates

Das Galaxy S6 von Samsung ist nur ein Extrembeispiel. Viele ältere Smartphones, die eigentlich schon keine Updates mehr bekommen sollen, werden aktuell mit einer neuen Softwareversion versorgt, um Lücken zu schließen. Solltet ihr also ein älteres Handy wie beispielsweise ein Galaxy A40 oder ein Galaxy S8 besitzen, dann solltet ihr jetzt nach Updates suchen. Aktuell wird viel ausgerollt und ihr könntet noch einmal versorgt werden.

