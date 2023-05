Samsung hat die Hardware der neuen Galaxy-S23-Smartphones zwar hervorragend hinbekommen, doch bei der Software passt es in diesem Jahr nicht ganz. Deswegen muss das Unternehmen nun mehrfach nachbessern. Eine eigentlich schon erwartete Optimierung der Kamera kommt doch später. Dafür gibt es auch eine neue Funktion.

Samsung Galaxy S23: Kamera-Update kommt noch

Eigentlich wurde erwartet, dass Samsung mit dem schon ausgerollten Mai-Update auch die Leistung der Kamera des Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra verbessert. Wie sich jetzt herausstellt, ist das bisher noch nicht passiert. Auf Nachfrage eines Samsung-Nutzers im offiziellen Forum hat ein Samsung-Mitarbeiter geantwortet, dass das Kamera-Update für die Galaxy-S23-Smartphones noch kommt (Quelle: Samsung-Forum).

Samsung will die Kamera der Galaxy-S23-Smartphones aber nicht nur grundsätzlich verbessern, sondern auch eine neue Funktion einführen. Gut möglich, dass das Kamera-Update für die Top-Smartphones deswegen länger braucht. So sollen nicht nur Nachtaufnahmen besser werden, sondern auch die Aufnahme von Portraitbildern mit 2x-Vergrößerung soll möglich werden.

Damit dürfte die Bildqualität für Portraitbilder deutlich zunehmen, denn bisher wird beim Heranzoomen auf das Teleobjektiv mit 3x-Vergrößerung umgeschwenkt. Mit 2x-Vergrößerung dürfte der Hauptsensor zum Einsatz kommen. Wie Samsung das am Ende umsetzt, bleibt abzuwarten. Auch die Berechnung der Fotos gefällt einigen Nutzerinnen und Nutzern nicht. Es wäre denkbar, dass Samsung hier also ein größeres Kamera-Update für die Galaxy-S23-Smartphones plant. Das braucht dann entsprechend etwas mehr Zeit in der Entwicklung.

Kamera-Update auf für andere Samsung-Handys?

Viele Besitzer von älteren Samsung-Handys wie dem Galaxy S22 fordern ebenfalls ein Software-Update für die Kamera. Im Samsung-Forum wird zumindest bestätigt, dass sich die Fälle angeschaut werden. Ob es auch dort ein großes Kamera-Update geben wird, müssen wir abwarten. Der Fokus dürfte für Samsung aktuell auf den Galaxy-S23-Smartphones liegen, die erst kurze Zeit auf dem Markt sind.

