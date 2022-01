Samsung beweist erneut, dass es das südkoreanische Unternehmen ernst meint mit den Software-Updates für seine Galaxy-Smartphones. Wieder hat Samsung ein Android-Update veröffentlicht, das noch nicht einmal auf Google-Handys gelandet ist, und das nicht einmal für ein aktuelles Modell.

Erstes Samsung-Smartphone erhält Februar-Update

Gegen Ende des Monats fragen sich viele Besitzer von Samsung-Handys, ob dieses Mal ihr Smartphone zuerst das neue Monats-Update bekommt. Samsung hat dabei keine klare Linie und fängt einfach an. Oft auch noch im Monat davor, wie in diesem Fall. Das Samsung Galaxy A50s ist das erste Smartphone, welches das Februar-Update spendiert bekommt. Samsung versorgt noch nicht einmal die neuesten Modelle, sondern bringt ein 2019er-Modell mit älterer Android-11-Software auf den neuesten Stand.

Ausgerollt wird das Februar-Update für dieses Smartphone in Vietnam (Quelle: SamMobile). Samsung testet ein Update meist in einem Land und weitet den Rollout danach aus, wenn keine Fehler auftauchen. Das dauert meist einige Wochen, bis dann das neueste Februar-Update für viele andere Galaxy-Smartphones und auch -Tablets verteilt wird. Das wird auch in kurzer Zeit in Deutschland passieren. Samsung hat mit dem Galaxy A50s jetzt zumindest den Startschuss gesetzt.

Gleichzeitig arbeitet Samsung an einer neuen Strategie, wie man Android-Updates schneller für seine Smartphones verteilen kann. Bald wird es demnach nicht mehr für jede Region eine eigene Software-Version geben, sondern ein Update für ganz Europa. Wenn also ein Update veröffentlicht wird, erscheint es nicht nur regional, sondern kann sowohl in Deutschland, Frankreich, Polen und Co. installiert werden. Das wäre ein großer Schritt, mit dem die Update-Geschwindigkeit auf ein ganz neues Level steigen könnte.

Kann Google dieses Mal mithalten?

Bei den letzten Monats-Updates hat Google versagt. Besonders die neuen Pixel-6-Smartphones haben ihr Software-Update erst zwei Monate später erhalten. Es wird interessant sein zu sehen, ob Google dieses Mal mithalten kann oder wir wieder länger warten müssen. Ich selbst nutze das Pixel 6 Pro und warte bereits auf das nächste Update.