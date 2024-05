Samsung und Apple haben keine Chance: Das ist der neue Kamera-König

Smartphone-Hersteller versprechen bei jeder neuen Handy-Generation eine viel bessere Kamera. Wie gut die Bilder und Videos am Ende wirklich sind, kann nur ein Test zeigen. Huawei kann sich freuen, denn das neueste High-End-Smartphone hat sich bei DxOMark hervorragend geschlagen. Es nimmt den ersten Platz mit großem Abstand ein und dieses Mal könnt ihr das Modell sogar in Deutschland kaufen.

Huawei Facts

Huawei Pura 70 Ultra ist neuer Kamera-König

Schon bei der offiziellen Vorstellung des Huawei Pura 70 Ultra war uns klar, dass dieses Handy im Kamera-Test von DxOMark ganz oben mitspielen wird. Nun ist das Ergebnis da und der Abstand zur Konkurrenz ist viel größer als erwartet. Das Huawei Pura 70 Ultra erreicht beeindruckende 163 Punkte und stellt die Konkurrenz deutlich in den Schatten. Statt dem sonst üblichen einen Punkt mehr erreicht das Huawei-Handy fünf Punkte mehr und dominiert damit nicht nur die Gesamtwertung, sondern fast jede Unterkategorie.

Anzeige

Das Huawei Pura 70 Ultra erreicht Bestnoten im Kamera-Test. (Bildquelle: DxOMark)

Das Huawei Pura 70 Ultra macht die besten Fotos, hat den besten Zoom und erzeugt den besten Bokeh-Effekt. Insgesamt lässt sich die Kamera sehr einfach bedienen und macht in jeder Lichtsituation die bisher besten Bilder. Kleinere Schwächen gibt es bei der Vorschau. Damit ist der Unterschied gemeint zwischen dem gemeint, was ihr auf dem Display seht und was am Ende wirklich als Foto erzeugt wird. Zudem gibt es eine leichte Inkonsistenz bei der Videokamera. Insgesamt überzeugt das Huawei-Handy aber sehr und kann sogar in Deutschland gekauft werden.

Anzeige

Huawei Pura 70 Ultra Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.05.2024 10:55 Uhr

Im Video könnt ihr euch das Huawei Pura 70 Ultra anschauen:

Huawei Pura 70 Ultra vorgestellt

Huawei ist der Konkurrenz weit voraus

Mit 163 Punkten hat das Huawei Pura 70 Ultra mit großem Abstand den ersten Platz eingenommen. Auf dem zweiten Platz landet das Honor Magic 6 Pro mit 158 Punkten. Das iPhone 15 Pro Max erreicht 154 Punkte und das Samsung Galaxy S24 Ultra 144 Punkte. Huawei hat also erneut gezeigt, dass das Unternehmen trotz US-Bann im Bereich der Kamera neue Maßstäbe setzen kann.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.