Samsung und Xiaomi im Glück: Nächster Smartphone-Hersteller schmeißt hin

Die Konkurrenz für Samsung und Xiaomi wird im Android-Sektor immer kleiner. Jetzt soll ein weiterer Smartphone-Hersteller hingeschmissen haben und sich auf andere Geschäftsbereiche konzentrieren. Nach vielen Jahren auf dem Markt konnte Asus einfach keinen Fuß fassen in dem Markt und zieht jetzt wohl Konsequenzen.

Asus soll keine ZenFone-Smartphones mehr bauen

Seit 2014 gibt es das ZenFone. Es handelte sich immer um Smartphones, die unter dem Radar flogen und nie wirklich große Aufmerksamkeit erreicht haben. Zwar konnte das taiwanische Unternehmen zuletzt mit dem kompakten ZenFone 10 punkten, doch ein wirklicher Erfolg hat sich nicht eingestellt. Laut internen Informationen soll deswegen die ZenFone-Sparte geschlossen worden sein. Mitarbeiter sollen teilweise in die ROG-Abteilung wechseln oder sich im Unternehmen auf andere Stellen bewerben (Quelle: technews).

Zuvor hatte Asus laut der Quelle bereits im PC-Sektor Mitarbeiter abgebaut, die eigentlich in die Smartphone-Abteilung wechseln sollten, dann aber das Unternehmen verlassen mussten. Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass die ZenFone-Serie nicht mehr fortgeführt wird. Eigentlich hatte Asus zuvor gesagt, dass keine Mitarbeiter entlassen werden, sondern es nur Umstrukturierungen gibt.

Nicht betroffen von der Einstellung ist die ROG-Phone-Abteilung. Die High-End-Gaming-Smartphones sollen demnach weiter gebaut und entwickelt werden. Komplett will sich Samsung aus dem Smartphone-Sektor also nicht zurückziehen und im hochpreisigen Bereich der Gaming-Smartphones weiterhin aktiv bleiben.

Das letzte ZenFone 10 von Asus im Video vorgestellt:

Asus Zenfone 10: Besonders kompaktes Top-Handy

Samsung und Xiaomi mit immer weniger Konkurrenz

Für Samsung und Xiaomi sind das wieder hervorragende Nachrichten, denn die beiden Smartphone-Giganten müssen zumindest in Deutschland so auf noch weniger Konkurrenz achten. Vier chinesische Smartphone-Hersteller haben sich schon verabschiedet und Asus dürfte nach diesen Informationen jetzt auch nicht mehr nachlegen können.

Für Kundinnen und Kunden hat das aber wiederum den Nachteil, dass die Auswahl an Smartphones immer geringer wird. Eventuell werden auch weniger Innovationen umgesetzt, da der Druck nicht mehr so groß ist. Die Zeit wird zeigen, wie sich der Smartphone-Markt in den nächsten Jahren entwickelt.