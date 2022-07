Samsung stellt wie jedes Jahr auf seinem Unpacked-Event die neuesten Hardware-Innovationen und Technik-Highlights vor – schon jetzt könnt ihr euch aber die Chance auf ein tolles Gewinnspiel sowie Gratis-Goodie sichern und alle Infos zu den neuen Samsung-Flaggschiffen und Releases zuerst erfahren. Wir zeigen euch, wie es geht.

Neue Samsung-Highlights zuerst erfahren

Erfahre als einer der Ersten von den neuen Samsung-Geräten: Wer sich bis zum 9.8.2022 auf dieser Samsung-Seite registriert, sichert sich außerdem als Vorbesteller eines neuen Samsung-Galaxy-Smartphones einen JBL Xtreme 3-Lautsprecher im Wert von 259 Euro als Bonus.

Samsung The Frame TV: Jetzt vorab bei Samsung registrieren und TV gewinnen (Bildquelle: Samsung)

Und es gibt noch mehr: Mit der Registrierung nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel für einen The Frame TV (32 Zoll) im Wert von satten 529 Euro teil.

Hinweis: Das Gewinnspiel wird veranstaltet von Samsung Electronics Deutschland GmbH – alle genauen Teilnahmebedingungen findet ihr direkt auf dieser Seite.

Premium-Geräte mit Top-Ausstattung

Der Tech-Markt ist ohne Samsung kaum vorstellbar – und das nicht ohne Grund: Von den Galaxy-Smartphones bis hin zu erstklassigen Tablets oder Einsteiger-Handys zum fairen Preis, Samsung bietet für nahezu jedes Budget ein passendes Gerät. Zuletzt begeistert Samsung mit faltbaren Handys wie dem Galaxy Fold Z 3 und der Galaxy-S22-Reihe den Smartphone-Markt. Doch Innovation ist hier mehr als eine zukunftsweisende Idee:

Samsung will mit seiner Hardware neue Erfahrungen schaffen, die einen sinnvollen Beitrag zu unserem täglichen Leben leisten können – was genau das für dieses Jahr bedeutet, dürfen wir spätestens zum Galaxy Unpacked-Event live am 10. August erfahren. Der Livestream startet um 15:00 Uhr auf dem Samsung YouTube-Channel. Wer sich bereits registriert hat, erhält schon vorab alle wichtigen Infos.

