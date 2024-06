Samsung verändert mit Android 15 die Bedienung eures Handys

Samsung arbeitet für seine Smartphones und Tablets fleißig an Android 15 mit One UI 7. Schon jetzt sind Informationen zu den Neuerungen durchgesickert. Einige davon werden sich hinter einer zusätzlichen App verbergen, mit der die Bedienung eures Handys erweitert wird.

Samsung erleichtert den Zugriff auf die Uhr

Wenn ihr ein Samsung-Handy besitzt und euch die im System angebotenen Einstellungsmöglichkeiten nicht ausreichen, könnt ihr auf die „Good Lock„-App zurückgreifen. Mit dieser Samsung-App könnt ihr euer Handy noch viel besser individualisieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen zudem neue Funktionen an, die es vielleicht später auch in das normale Betriebssystem schaffen. Jetzt wurde bekannt, dass Samsung ein Feature hinzufügt. Ihr könnt zukünftig noch mehr machen, wenn ihr auf die Rückseite eures Samsung-Handys klopft.

Bereits jetzt könnt ihr verschiedene Aktionen einstellen, die über doppeltes oder dreifaches Klopfen auf die Rückseite eures Handys auslösen. Beispielsweise einen Screenshot erstellen. Mit Android 15 wird der Funktionsumfang etwas erweitert. Laut neuesten Informationen wird Samsung eine Klopf-Funktion integrieren, mit der ihr die Uhr aufrufen könnt. Das soll auch in jenen Situationen möglich sein, in denen es schwer ist, den Bildschirm zu sehen. So zumindest die Beschreibung (Quelle: 9to5Google).

Was genau Samsung damit meint, werdet ihr einfach selbst ausprobieren müssen. Klar ist aber, dass das Unternehmen wieder eine neue Funktion integriert, mit der sich die Bedienung eures Handys zumindest etwas ändert. Zukünftig könnten noch weitere Möglichkeiten dazukommen. Bei Apple- und Google-Handys gibt es ähnliche Funktionen. Ob sie wirklich häufig genutzt werden, ist die andere Sache.

So einfach macht ihr euer Samsung-Handy schneller:

Neue Samsung-Handys erhalten diese Funktion

Samsung soll das neue Feature zunächst beim kommenden Galaxy Z Flip 6 und Galaxy Z Fold 6 einführen. Später sollen die Neuerungen über Android 15 und One UI 7 auch auf älteren Handys zur Verfügung stehen. Welche Modelle genau darauf zugreifen können, werden wir euch verraten, wenn das große Update da ist. Bis dahin dauert es aber noch einige Monate.

