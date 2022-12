Samsung versorgt nicht nur Smartphones mit einem Update auf Android 13 und One UI 5.0, sondern auch immer mehr Tablets. Jetzt wurde das große Software-Update für ein sehr beliebtes Modell veröffentlicht, welches so deutlich aufgewertet wird.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite erhält Android 13

Nachdem Samsung schon die Top-Tablets Galaxy Tab S8 und Galaxy Tab S7 mit einem Update auf Android 13 und One UI 5.0 versorgt hat, ist jetzt auch ein deutlich günstigeres Modell an der Reihe. Ab sofort wird das Galaxy Tab S6 Lite mit dem großen Software-Update versorgt. Dieses Android-Tablet ist extrem beliebt, da es in regelmäßigen Abständen zu stark reduzierten Preisen verkauft wird und nicht nur eine solide Leistung und Ausstattung bietet, sondern auch noch mit einem Stift ausgestattet ist und somit einen großen Mehrwert bietet.

Mit dem Update auf Android 13 und One UI 5.0 wird das Samsung Galaxy Tab S6 Lite nicht nur optisch etwas verändert, sondern auch mit neuen Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten optimiert. Gleichzeitig soll die Leistung etwas verbessert werden, was bei vielen günstigeren Geräten zu beobachten war, die Android 13 als Update von Samsung erhalten haben (Quelle: SamMobile). Ihr könnt das Update ab sofort installieren. Wie immer findet der Rollout in Wellen statt, sodass es bei euch vielleicht nicht direkt angezeigt wird. Das dürfte aber in den kommenden Tagen passieren.

Im Video zeigen wir euch, was euch mit Android 13 und One UI 5.0 erwartet:

Viele weitere Android-13-Updates von Samsung kommen

Fast täglich versorgt Samsung neue Geräte mit einem Update auf Android 13 und One UI 5.0. Das Ziel ist es, dass alle relevanten Geräte bis Ende 2022 mit dem Update ausgestattet werden. Eigentlich sah der Zeitplan vor, dass dieser Prozess erst im Februar 2023 abgeschlossen ist. Samsung liegt hier also deutlich vor seinem Zeitplan und versorgt immer mehr Smartphones und Tablets mit der neuesten Software-Version.

