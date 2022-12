Samsung gibt weiter Gas und verteilt weitere Software-Updates für seine Galaxy-Smartphones. Dieses Mal hat es ein ganz besonderes Modell erwischt, denn es handelt sich um eines der günstigsten Samsung-Handys, welches zudem auch noch bei Aldi verkauft wurde.

Samsung Galaxy A03s erhält Android 13

Samsung hat vor einigen Wochen damit begonnen, das Android-13-Update für seine Top-Smartphones zu verteilen. Mittlerweile ist auch die Mittelklasse an der Reihe und auch erste Tablets von Samsung werden auf den neuesten Stand gebracht. Dabei bleibt es aber nicht, denn Samsung hält sein Wort und versorgt auch die extrem günstigen Modelle mit der neuesten Software, die von besonders vielen Menschen gekauft werden. Das Galaxy A03s, das bei Aldi zum Schnäppchenpreis verkauft wurde, ist jetzt an der Reihe. Das Einsteiger-Smartphone erhält ab sofort das Android-13-Update mit One UI 5.0 (Quelle: SamMobile). Wie immer findet die Verteilung in Wellen statt, sodass das Update in den kommenden Tagen oder Wochen bei euch auftauchen dürfte.

Eigentlich hätte dieses günstige Samsung-Handy erst im Februar 2023 versorgt werden sollen. Samsung liegt also zwei Monate vor seinem Zeitplan und kommt damit seinem Ziel näher, alle unterstützten Handys bis Ende 2022 mit Android 13 auszustatten. Wenn ihr also ein Samsung Galaxy A03s besitzt, dann solltet ihr nach einem Software-Update schauen. Mit der neuen One-UI-5.0-Oberfläche werden viele Neuerungen eingeführt, die wir euch im folgenden Video im Detail zeigen:

Weite Samsung-Handys werden folgen

Samsung startet mittlerweile fast täglich den Rollout von Android 13 für eines seiner Smartphones. Die meisten Geräte werden schon versorgt, sodass sicher bald auch einige der nicht so verbreiteten Handys auf den neuesten Stand gebracht werden. Samsung untermauert damit seine gute Update-Politik. Sollte euer Samsung-Handy noch kein Android-13-Update erhalten haben, dann wird das in den kommenden Wochen noch passieren.

