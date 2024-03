Samsung wird Galaxy-S23-Handys mit Software-Update für immer verändern

Samsung hat mit den Galaxy-S24-Smartphones nicht nur One UI 6.1 eingeführt, sondern auch bedeutende KI-Funktionen, die einen großen Mehrwert bieten. Aktuell ist die „Galaxy AI“ nur auf den neuesten Handys verfügbar, doch das soll sich noch in diesem Monat ändern.

Samsung wird Galaxy-S23-Smartphones bald aufwerten

Die KI-Funktionen der „Galaxy AI“ haben mich im Test vom Galaxy S24 Ultra zum Großteil überzeugt. Obwohl ich ähnliche Features seit Jahren schon von meinem Pixel 6 Pro und Pixel 8 Pro kenne, hat Samsung noch eins draufgelegt. Einige Lösungen wirken durchdachter und es gibt sogar die Möglichkeit, Telefongespräch in Echtzeit zu übersetzen. Genau diese Funktionen sollen laut SamMobile schon im März auf die Galaxy-S23-Smartphones kommen. Zumindest in Südkorea soll mit dem März-Update auch One UI 6.1 installiert werden.

Samsung könnte die neuen KI-Funktionen also zunächst im Heimatland mit dem März-Update und One UI 6.1 für die Galaxy-S23-Smartphones veröffentlichen. Die Verfügbarkeit dürfte danach Stück für Stück ausgebaut werden. In den USA ist das März-Update schon veröffentlicht worden, dort aber ohne One UI 6.1, sondern nur als reines Sicherheitsupdate. Ende März wird sich zeigen, ob Samsung die KI-Funktionen dann wirklich ausrollt. Es gibt die neue Software-Oberfläche von den Galaxy-S24-Smartphones mit und ohne KI. Mittelklasse-Handys wie das neue Galaxy A54 gehen leer aus.

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy S24 Ultra mit KI-Funktionen vor:

Samsung will noch weitere Smartphones versorgen

Die Galaxy-S23-Smartphones werden aber nicht die einzigen Geräte sein, die das One-UI-6.1-Update mit der „Galaxy AI“ erhalten werden. Folgende Modelle hat Samsung bereits bestätigt:

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Ihr werdet die KI-Features demnach nicht nur auf Smartphones, sondern auch auf Tablets verwenden können. Wann genau der Startschuss dort fällt, ist bislang nicht bekannt. Zu lange wird sich Samsung nicht Zeit lassen, denn man möchte den KI-Hype so früh wie nur möglich mitnehmen.

