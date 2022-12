Serienliebhaber kommen bald bei Sat.1 voll auf ihre Kosten. Der TV-Sender baut seinen Samstag um und schickt eine Kult-Serie aus den 70ern in Dauerschleife über die Fernseher.

Wer in den 70er-Jahren aufgewachsen ist, kennt die Ingalls. In insgesamt 9 Staffeln verfolgten TV-Zuschauer die Abenteuer der US-amerikanischen Farmerfamilie. Fast ein halbes Jahrhundert nach deutscher Erstausstrahlung bringt Sat.1 die Kult-Serie „Unsere kleine Farm“ zurück ins Programm – und zwar mit einem Marathon.

Sat.1 bringt „Unsere kleine Farm“ ins Free TV zurück

Der beginnt am Samstag, den 10. Dezember 2022 um 5:45 Uhr in der Früh. Zuerst flimmert der Pilotfilm über die Bildschirme und dann geht es mit 12 Folgen in Dauerschleife bis 20 Uhr weiter, wenn die Sat.1-Nachrichten übernehmen. Eine Woche später, am 17. Dezember, geht es dann mit der Familie Ingall weiter. Fans der Serie müssen dann aber nicht mehr ganz so früh aufstehen, denn der zweite Marathon mit weiteren 12 Folgen beginnt um 7:40 Uhr (Quelle: Quotenmeter).

Die Serie begleitet das Leben der Ingalls – einer gottesfürchtigen Farmerfamilie im späten 19. Jahrhundert der USA. Sie basiert lose auf den Ereignissen in den Tagebüchern von Laura Ingall, einige Punkte weichen aber von den Büchern ab.

Ob Sat.1 alle 9 Staffeln an den folgenden Samstagen zeigt, ist nicht bekannt. Mit insgesamt 204 Folgen hätte der Sender aber genügend Material, um auch die kommenden Wochen mit Programm zu füllen. Wer nicht auf Sat.1 warten möchte, kann sich die komplette Serie als Blu-Ray-Set auch bei Amazon kaufen (bei Amazon ansehen).

Umbauarbeiten am Vorabend

Ohnehin ist bei Sat.1 derzeit viel im Umbruch. Nach nur vier Wochen hat der Privatsender aus Mangel an Zuschauern seinen Vorabend umgeworfen. Die Sendung „Mein Mann kann“ läuft ab 5. Dezember wieder um 19 Uhr. Eine Stunde zuvor ist dann Privatdetektiv Ingo Lenßen mit „Lenßen übernimmt“ zu sehen.