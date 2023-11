Schlappe für Nvidia: Die RTX 4090 ist einfach zu schnell

Aufgrund neuer Handelsrestriktionen darf Nvidia die RTX 4090 nicht mehr in China anbieten. Für den Grafikkartenhersteller dürfte das ein Schlag in die Magengrube sein.

Nvidia darf die RTX 4090 nicht mehr in China verkaufen

Die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde der USA macht Nvidia das Leben schwer. Am 17. Oktober veröffentlichte der Verwaltungsapparat eine neue Regelung, die es dem Unternehmen untersagt, einige seiner Hochleistungsgrafikkarten nach China zu exportieren – darunter auch die RTX 4090. Hier die Liste aller betroffenen Modelle:

A100

A800

H100

H800

L40

L40S

RTX 4090

Nun tritt die neue Regelung offiziell in Kraft. Nvidia hat prompt reagiert und den Eintrag für die RTX 4090 von der chinesischen Firmenwebseite entfernt. Die leistungsstärkste Grafikkarte im chinesischen Portfolio ist jetzt also offiziell die RTX 4080.

Chinesische PC-Spieler müssen die Flinte jedoch noch nicht gänzlich ins Korn werfen. Denn vor der Export-Sperre hat Nvidia anscheinend alles dran gesetzt, möglichst viele Grafikkarten noch ins Land zu bringen. Mit anderen Worten: Die RTX 4090 ist immer noch bei Drittanbietern verfügbar – nur Nvidia selbst verkauft sie aktuell nicht mehr. Durch den fehlenden Nachschub dürften die RTX-4090-Modelle jedoch bald zu Mondpreisen angeboten werden.

Nvidia arbeitet nicht nur an Grafikchips:

RTX-4090-Sperre betrifft nicht nur China

Wer sich das Dokument der US-Behörde genauer anschaut, wird feststellen, dass die Grafikkartensperre nicht nur für China gilt. Tatsächlich sind die Ländergruppen D1, D4 und D5 betroffen. Darunter zählen auch folgende Länder:

Afghanistan

Armenien

Aserbaidschan

Bahrain

Belarus

Burma

Kambodscha

Zentralafrikanische Republik

Demokratische Republik Kongo

Kuba

Zypern

Ägypten

Eritrea

Georgien

Haiti

Iran

Irak

Jordanien

Kasachstan

Nordkorea

Kuwait

Kirgisistan

Laos

Libanon

Libyen

Macau

Moldawien

Mongolei

Oman

Pakistan

Qatar

Russland

Saudi-Arabien

Somalia

Südsudan

Sudan

Syrien

Tadschikistan

Turkmenistan

Vereinigte Arabische Emirate

Usbekistan

Venezuela

Vietnam

Jemen

Zimbabwe

Immerhin gelten die Restriktionen nur für Nvidias High-End-Grafikchips, trotzdem dürfte der Grafikkartenhersteller deswegen schwer schlucken. Schließlich sind die Nvidia-Karten vor allem in großen Rechenzentren sehr beliebt. Und der aktuelle KI-Trend hat das Interesse wahrscheinlich nur weiter erhöht. Nvidia dürfte durch diese Änderung also ordentlich Geld durch die Lappen gehen. Im Umkehrschluss dürften so mehr GPUs für westliche Märkte übrigbleiben. Ob sich das mittelfristig in sinkenden Preisen für die RTX 4090 niederschlägt, bleibt abzuwarten.

