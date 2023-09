Schlechte Nachrichten für Swifties: Experte äußert düstere Prognose

An Taylor Swift ist mittlerweile kein Vorbeikommen mehr. Die Sängerin tourt aktuell wieder um die Welt und begeistert ein Millionenpublikum. Doch ein Experte aus der Musikbranche äußert nun eine bittere Prognose für alle Swifties.

„Für Normalsterbliche nicht mehr leistbar“: Ticketpreise werden weiter steigen

Aufgrund der kontinuierlich steigenden Nachfrage sind die Preise für Taylor-Swift-Tickets bereits jetzt überdurchschnittlich hoch. So legt man für die hintersten Plätze bereits mehrere hundert Euro hin. Möchte man das Spektakel ganz vorn miterleben, überschreitet der Preis ohne Probleme die Tausendergrenze.

Und genau darin sieht der Musikmanager und Industrie-Experte Professor John Simson das Problem. Dieser sagt gegenüber der Bild-Zeitung, dass die Ticketpreise in der nächsten Zeit noch weiter ansteigen werden und es für Normalsterbliche langsam unmöglich wird, überhaupt noch Tickets für ein Konzert zu kaufen – Nicht einmal für Plätze in der letzten Reihe. (Quelle: Bild.de)

Konzerte als Erlebnis: Ein Phänomen wie bei den Beatles

Professor Simson erzählt weiterhin, dass er er ein solches Phänomen wie bei Taylor Swift zuletzt bei den Beatles erlebt habe. Da er seit 30 Jahren in der Musikbranche tätig sei, habe er bereits bei einigen Größen im Publikum gesessen, doch solch einen Aufstieg nur selten gesehen.

Laut ihm sei Taylor Swift so erfolgreich, da sie eine Kultur im Wandel anstoße. Sie motiviere junge Frauen dazu, selbst als Sängerinnen oder Songwriterinnen in der Musikbrache durchstarten zu können. Swift sei ein Profi darin, Beziehungen zu ihren Fans aufzubauen. Sie habe sich von einer unscheinbaren Country-Sängerin zu einem Weltstar entwickelt, so Simson.

Natürlich steckt Taylor Swift eine Menge in ihre Auftritte, um den Zuschauern ein einmaliges Erlebnis bieten zu können. Bei Preisen und Geldbeträgen, die andere beispielweise in einen Urlaub stecken, kann man das natürlich auch erwarten. Inwiefern die Fans bereit sind, die immer weiter steigenden Preise für Tickets in Zukunft zu zahlen, wird sich zeigen. Bisher sind die Konzerthallen noch gefüllt.

