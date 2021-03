Bei 20 km/h ist Schluss: Der Gesetzgeber begrenzt die Geschwindigkeit von E-Scootern in Deutschland. Der jetzt vorgestellte S1-X zweier Rennfahrer kann über so ein Schneckentempo aber nur lachen. Er fährt schneller als die Polizei erlaubt.

Dass in Deutschland der Amtsschimmel manchmal lange braucht, zeigen die beliebten E-Scooter: Erst 2019 durften die spaßigen Elektromobile auch legal auf deutschen Straßen fahren – und damit Jahre später als in anderen EU-Ländern. Als wenn die lange Wartezeit noch nicht genug wäre, wurde auch die Höchstgeschwindigkeit der E-Scooter auf 20 km/h begrenzt. Mit seiner Höchstgeschwindigkeit darf der neue S1-X von eSkootr Championship in Deutschland also gar nicht auf öffentlichen Straßen fahren – denn die hat es in sich.

E-Scooter mit 100 km/h Maximalgeschwindigkeit: eSkootr Championship stellt S1-X vor

Auf satte 100 km/h kommt der S1-X, der aus einem Startup der beiden Rennfahrer Lucas Di Grassi and Alex Wurz hervorgeht. Laut Electric Scooter Insider dürfte das ein neuer Rekord sein. Möglich machen das gleich zwei 6 kw starke Elektromotoren, die den S1-X antreiben. Neben der brachialen Kraft will der S1-X auch mit seiner Wendigkeit punkten: Kurven soll der E-Scooter in einem 50-Grad-Winkel abfahren können. Die hohe Maximalgeschwindigkeit hat aber auch ihren Preis, denn trotz leichtem Kohlefaser-Chassis wiegt der Roller von eSkootr Championship stolze 35 Kilo.

Wie der S1-X mit seinem ungewöhnlichen Design in der Praxis aussieht, zeigt der Hersteller in diesem Video:

Im Herbst soll der E-Scooter erste Rennen bestreiten

Bereits im Herbst soll der S1-X seine ersten Rennen bestreiten, heißt es auf der Unternehmensseite. Wie viel der futuristische E-Scooter kosten soll und ob auch Normalsterbliche den S1-X irgendwann mal kaufen können, ist derzeit noch nicht bekannt. eSkootr Championship lässt sich nur begrenzt in die Karten schauen. Doch selbst wenn: Zumindest in Deutschland dürfte man den S1-X außerhalb von Privatgeländen ohnehin nicht fahren. Straßentaugliche E-Scooter inklusive Sieger der Stiftung Warentest gibt es hingegen in unserem Themenspezial.