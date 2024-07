Schneller als Netflix: So seht ihr die neuesten Filme besonders günstig

Trotz einem Überangebot an Streaming-Anbietern, hält sich das klassische Kino wacker. Und wer lieber ins Lichtspielhaus geht, der kann in Zukunft ordentlich Geld sparen, denn die niederländische Kino-Flatrate Cineville kommt nach Deutschland.

Filme schauen und Geld sparen: Kino-Abo Cineville startet in Deutschland

Filme im Kino zu genießen ist mitunter ein teurer Spaß. In großen Städten zahlen Filmfans schnell mal 12 Euro pro Ticket. Es geht aber auch wesentlich günstiger! Möglich macht das in Zukunft Cineville.

Das Kino-Abo aus den Niederlanden kostet 20 Euro pro Monat und garantiert euch unbegrenzten Zugang zu Filmen, Festivals und Sonderveranstaltungen. Das Abo hat also auch Event-Charakter – ein klarer Vorteil gegenüber Netflix und anderen Streaming-Anbietern.

Zum Deutschland-Start am 15. August 2024 habt ihr die Auswahl aus 26 Kinos. Darunter befinden sich Lichtspielhäuser in Berlin, Hamburg, Köln und anderen Städten. Für mehr Informationen über das Kino-Abo von Cineville, darunter eine genaue Übersicht aller teilnehmen Kinos, findet ihr hier:

Das Angebot ist zwar noch recht überschaubar, aber im Oktober sollen weitere Städte und Kinos dazustoßen.

Das Angebot von Cineville richtet sich in erster Linie an Filmliebhaber und Arthouse-Fans. Große Hollywood-Blockbuster werdet ihr in den teilnehmenden Kinos eher selten sehen. Stattdessen werden dort echte Klassiker wiederaufgeführt oder kleine Indie-Perlen gezeigt.

Damit hebt sich die Flatrate aber auch angenehm vom Mainstream-Programm ab, das ihr zuhauf auf Netflix vorfindet.

Noch mehr Alternativen zu Netflix und Co.

Es wird in absehbarer Zeit auch ein deutsches Pendant zu Cineville geben und zwar Cinfinity. Das Prinzip ist ähnlich: Ein monatlicher Festpreis, unendlich viele Kinobesuche. Noch ist das Projekt mit mehr als 100 teilnehmenden Kinos aber nicht gestartet. Mehr dazu in diesem Artikel:

Und wer lieber große Marvel-Blockbuster wie Deadpool & Wolverine im Kino schaut, der sollte sich die Unlimited Karte der UCI-Kinokette näher anschauen. Mit dieser Flatrate könnt ihr für 23,40 Euro pro Monat alle Filme im Rahmen des UCI-Programms schauen. Mehr Informationen dazu gibt es auf der offiziellen Webseite.