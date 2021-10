Wer glaubt, dass die teuersten Smartphones auch die höchste Leistung bringen, täuscht sich. Ein nur 600 Euro günstiges High-End-Smartphone kann sich über den Titel des schnellsten Android-Smartphones der Welt freuen. Wer will, kann dieses Smartphone sogar noch optimieren.

RedMagic 6S Pro ist das schnellste Android-Smartphone

Wer ein Android-Smartphone sucht, das einfach nur enorm viel Leistung besitzt, sollte sich das RedMagic 6S Pro anschauen. Dieses High-End-Gerät kostet nur 599 Euro, bietet dafür aber eine Ausstattung, die man teilweise nicht einmal für doppelt so viel Geld bekommt. Dazu zählt beispielsweise das 165-Hz-Display. Die Konkurrenz hängt aktuell bei 120 Hz fest. Die brutale Leistung wird dadurch ermöglicht, da im RedMagic 6S Pro ein aktiver Kühler verbaut ist, wie man im Video gut sehen kann:

Der externe Inhalt kann nicht angezeigt werden.

Andere Hersteller kühlen ihre Android-Smartphones passiv, was besonders bei High-End-Prozessoren wie dem Snapdragon 888 zum Problem werden kann. Die Geräte werden dann nämlich spürbar warm, wenn man sie belastet. Das RedMagic 6S Pro behebt das Problem mit einem Kühler. Das sorgt dafür, dass es im AnTuTu-Benchmark mit 857.918 Punkten den ersten Platz einnimmt:

Damit schlägt das RedMagic-Smartphone das Black Shark 4 Pro von Xiaomi deutlich. Man muss aber auch sagen, dass das Xiaomi-Handy mit dem normalen Snapdragon 888 läuft, während im RedMagic ein Snapdragon 888 Plus verbaut ist. Die aktive Kühlung bringt aber definitiv etwas, denn das Vivo-Smartphone auf dem 3. Platz erreicht mit Plus-Prozessor nicht so viele Punkte.

RedMagic 6S Pro mit zusätzlichem Kühler ausstatten

Das RedMagic 6S Pro kann auch in Deutschland für 599 Euro (beim Hersteller anschauen) gekauft werden. Dazu gibt es auch sehr viel Zubehör. Man kann optional sogar einen zweiten Kühler verbauen, der an der Rückseite angebracht wird, um eine noch bessere Kühlung zu schaffen. Wir hatten bereits ein RedMagic-Smartphone im Test. Das Smartphone hat nicht nur mit einer hohen Leistung und einem niedrigen Preis überzeugt. Weit verbreitet sind die Handys in Deutschland aber nicht.

