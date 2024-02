Schock für Battlefield-Fans: EA will mehr CoD – das soll sich ändern

Auch wenn sich Battlefield 2042 inzwischen etwas berappelt hat – auf einem wirklich grünen Zweig ist EAs Shooter-Hoffnung auch nach über zwei Jahren noch nicht. Kein Wunder, dass sich der Konzern beim nächsten Teil nun eine Scheibe vom Platzhirsch Call of Duty abschneiden will – das berichtet zumindest ein gut informierter Insider.

Insider-Bericht: Das nächste Battlefield wird teilweise „Free to Play“

Battlefield 2042 (Test) ist weit hinter EAs Erwartungen zurückgeblieben. Ein kurzer Blick auf die Steam-Spielerzahlen zeigt, dass sich daran innerhalb der letzten zwei Jahre nicht viel geändert hat. Zum aktuellen Zeitpunkt sind knapp 7.000 Spieler gleichzeitig online, zu den Hochzeiten sind es maximal 20.000 (Quelle: SteamDB).

Ein solches Fiasko darf sich beim nächsten Teil nicht wiederholen, das weiß auch EA. Und wie der Brancheninsider Tom Henderson via Insider Gaming berichtet, hat der Konzern auch schon eine Idee, um das zu verhindern: Man schaut sich einfach ein bisschen was beim direkten Rivalen Call of Duty ab. Denn laut Henderson arbeitet das Studio Ripple Effect an einem Battle-Royale-Shooter, der gratis spielbar sein soll – genau wie Call of Duty: Warzone.

Das Gratis-Battlefield soll zwei unterschiedliche Spielmodi bieten: ein Battle-Royale und einen Spielmodus mit dem Namen Gauntlet, der den Fokus auf das Erreichen von eher klassischen Spielzielen legt. Welche das genau sind, bleibt offen – vielleicht gibt es sogar Modi wie Eroberung oder Team-Deathmatch, die Spieler bereits aus den klassischen Battlefield-Teilen kennen. Dafür werden Spieler in unterschiedliche Teams gepackt und müssen dann im Laufe einer Mission möglichst viele Punkte sammeln. Das Team, das am Ende die wenigsten Punkte hat, fliegt raus – alle anderen kommen eine Runde weiter.

Gratis-Battlefield soll Premium-Teil nicht ersetzen

Was Battlefield-Fans etwas beruhigen dürfte: Abseits des Gratis-Battlefields soll sich laut Tom Henderson auch noch ein klassischer, bezahlpflichtiger Battlefield-Teil in Entwicklung befinden. Mit diesem wollen die Entwickler wieder zurück zu den Wurzeln. Vom Hero-System verabschiedet man sich, stattdessen soll es wieder eine Aufteilung in vier unterschiedliche Klassen geben und ein deutlich präsenteres Zerstörungssystem. Das dürfte vor allem Fans von Bad Company 2 freuen.

Im Dezember gingen bei drei alten Battlefield-Spielen endgültig die Lichter aus:

Laut Henderson könnte das nächste Battlefield im Oktober 2025 erscheinen und soll in der Moderne angesiedelt sein – es wird also noch ein bisschen dauern, bis wir selbst einen Blick auf die nächste Battlefield-Generation werfen können. Das Gratis-Battlefield und der neue Premium-Teil sollen übrigens zeitgleich erscheinen.