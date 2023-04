Publisher EA erteilt dem dritten Teil von American McGee’s Alice endgültig eine Absage – ein schwerer Schlag für das Studio und die Fans der Kult-Reihe. Wir erklären euch, warum Alice: Asylum niemals das Licht der digitalen Welt erblicken wird.

Alice: Madness Returns Facts

EA erteilt Alice: Asylum eine Absage

Die Geschichte von Alice im Wunderland ist weltweit bekannt und wurde unzählige Male adaptiert. Besonders populär sind hier vor allem der Zeichentrickfilm von 1951 und die Neuinterpretation von Regisseur Tim Burton aus dem Jahr 2010.

Im Videospielbereich erfreut sich indessen die Umsetzung von American McGee einer großen Beliebtheit. Das albtraumhafte Action-Adventure erschien 2000 für den PC und wurde 10 Jahre später mit Alice: Madness Returns fortgesetzt – diesmal auch auf den Konsolen.

Obwohl die Spiele kommerziell keine Überflieger waren und bei Kritikern stellenweise recht durchwachsen ankamen (siehe Metacritic), gelten sie heute als Kult.

Aus diesem Grund sollte auch ein dritter Teil, Alice: Asylum, erscheinen. Das wird nun allerdings nicht mehr passieren, wie Entwickler American McGee über Twitter bekannt gab:

Der Grund: EA hat kein Interesse daran den dritten Teil zu finanzieren. Gleichzeitig will der Publisher aber auch nicht die Rechte an der Lizenz verkaufen, was es McGee unmöglich macht das Spiel einem anderen Publisher anzubieten.

Alice: Madness Returns Spicy Horse Games

Fans trauern düsterem Action-Adventure hinterher

Der Entwickler hatte im Vorfeld versucht über den Social-Payment-Service Patreon das Projekt am Laufen zu halten, um EA schlussendlich doch noch zu überzeugen. Dafür wurden diverse Artworks und Grafiken angefertigt. Damit ist nun Schluss.

Auf Twitter reagieren die Fans mit Trauer und Bestürzung auf die Nachricht.

„Das ist wirklich verrückt... wie kann ein Unternehmen ein so erstaunliches Kunstwerk und Talent sehen und sagen... LOL NOPE!!! Soll das ein Witz sein?!!?“ (Twitter-User @wowietears)

Besonders oft wird in den Kommentaren aber auch EA kritisiert, die ja berühmt-berüchtigt dafür sind Studios und Projekte zu Grabe zu tragen. Nur um FIFA 41 zu entwickeln, wie ein User sarkastisch kommentiert.