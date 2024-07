Schock für Marvel: Comeback von Robert Downey Jr. war die falsche Entscheidung

Die Rückkehr von Iron-Man-Darsteller Robert Downey Jr. ins Marvel Cinematic Universe hat hohe Wellen geschlagen. Eine neue Umfrage dürfte Disney allerdings gar nicht schmecken. Die Mehrheit der Fans ist nämlich nicht erfreut über das große Comeback.

Iron Man wird zu Doctor Doom: Marvel-Entscheidung spaltet Fans

Schauspieler Robert Downey Jr. war in seiner Rolle als Tony Stark / Iron Man für viele Jahre das Gesicht des milliardenschweren MCUs. Eine Reise, die 2019 mit Avengers: Endgame phänomenal endete.

Anzeige

Nun kehrt der Darsteller offiziell zurück – allerdings nicht als Iron Man, sondern als der nächste große Bösewicht Doctor Doom. Eine 180-Grad-Wendung, die vielen Marvel-Fans sauer aufstößt.

Dafür spricht zumindest eine neue Umfrage von IGN, an der mehr als 163.000 Menschen teilgenommen haben.

Anzeige

Demnach sind 56,4 Prozent der Befragten der Auffassung, dass die Entscheidung, Robert Downey Jr. als Doctor Doom zurück ins MCU zu holen, schlicht und ergreifend falsch war.

In den Kommentaren geben die User unterschiedliche Antworten darauf, warum sie so entschieden haben. Manche sagen, dass diese Rückkehr den emotionalen Abschied von Iron Man in Avengers: Endgame zerstört. Andere User sind sauer darüber, dass Bösewicht Kang in Zukunft keine Rolle mehr spielen wird – immerhin hat Disney seinen Darsteller Jonathan Majors aufgrund eines Strafverfahrens medienwirksam abgesägt.

Anzeige

Insgesamt können sich viele User aber offenbar nicht mit der Idee anfreunden, dass der einstige Held des MCU nun zum Antagonisten wird.

Hier könnt ihr euch die offizielle Ankündigung ansehen:

Ist das Comeback von Robert Downey Jr. Schicksal?

Ironischerweise hätte Robert Downey Jr. Doctor Doom fast schon einmal gespielt – und zwar in der Fantastic-Four-Verfilmung von 2005. Die Rolle ging letztendlich an Julian McMahon (Nip-Tuck). Dadurch bekommt diese zweite Chance einen fast schon schicksalhaften Charakter.

Der Schauspieler selbst lässt sich sein Comeback jedenfalls fürstlich bezahlen. In dem folgenden Artikel verraten wir euch, wie viel Geld Disney Robert Downey Jr. für seinen kommenden Auftritt in Avengers 5: Doomsday bezahlt hat:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.