Im Jahr führte GOG eine Funktion ein, die es euch erlaubte, eure Switch-Spiele mit in eure Bibliothek zu nehmen, solange diese im Katalog vorhanden waren und der Entwickler zugestimmt hatte. Nun hat GOG diese Funktion klangheimlich abgeschafft.

GOG Connect war nicht beliebt genug

„Warum mehr als einmal kaufen?“ war der Slogan von GOG Connect, dem Feature, das es euch für einen bestimmten Zeitraum erlaubte, einige Spiele aus eurer Steam-Bibliothek zu GOG zu importieren und diese von dieser Plattform aus zu starten.

Gleichzeitig lief das Ganze dort, im Gegensatz zu Steam, DRM-frei. DRM steht für Digital Restrictions Management (Digitale Rechteverwaltung). Alle Spiele bei GOG schränken den Käufer nicht ein. Es gibt keine Online-Aktivierung, keine CD-Prüfungen, keine Installationsbeschränkungen oder irgendetwas anderes, das sie davon abhalten könnte, den Titel zu spielen – so auch bei euren importierten Spielen.

Der Dienst wurde kürzlich allerdings still und heimlich eingestellt, die URL leitet den Nutzer nun auf die Startseite des Shops um. Der Grund ist einfach. Bereits seit dem Neujahrsfest im Jahr 2018 wurde der Dienst kaum noch genutzt, wie GOG der Seite PCGamer bestätigt (Quelle: PCGamer).

Mehrere Portale in einem: GOG bietet eine Alternative

Seid ihr dennoch Fan von dem Gedanken, all eure Spiele von einer Plattform aus starten zu können, bietet euch GOG mit GOG Galaxy noch einen eigenen, kostenlosen Launcher an. Hier steht euch eine Bibliothek zur Verfügung, in die ihr all eure PC- und Konsolenspiele importieren könnt und von der aus ihr jedes Spiel installieren und starten könnt, unabhängig von der Plattform. Des Weiteren lockt GOG Galaxy mit einer Übersicht all eurer Erfolge, Spielzeiten und einem praktischen Überblick (Quelle: GOG Galaxy).

