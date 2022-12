Gerade in diesen Teuer-Zeiten gilt: Auch Kleinvieh macht Mist. Denn hier mal eine kostenpflichtige App, dort mal ein Abo – und schon sammelt sich am Ende des Monats eine ordentliche Summe. Glück hat, wer ein Samsung-Handy besitzt. Viele Apps und Services gibt es hier nämlich günstiger. Wer sparen will, muss eine ganz besondere App öffnen, die bereits vorinstalliert ist.

Seit Jahren kennen die Smartphone-Preise nur eine Richtung: nach oben. Zwischen 2008 und 2021, so eine Auswertung von Statista, ist der Durchschnittspreis von Smartphones von 400 Euro auf 555 Euro gestiegen. Bei diesem Preisanstieg sind viele Handynutzer auf der Suche nach Wegen, um etwas Geld zu sparen. Besitzer eines Samsung-Smartphones haben es da etwas einfacher als andere.

Viele Vergünstigungen in der Samsung-Members-App

Was viele nämlich nicht wissen: In der Samsung-Members-App, die auf jedem modernen Samsung-Smartphone vorinstalliert ist, gibt es regelmäßige Vergünstigungen für beliebte Apps, Abos und andere kostenpflichtige Services.

Über die Samsung-Members-App gibt es viele Vergünstigungen fürs Apps und Services. (Bildquelle: GIGA)

Auf unserem Redaktionsgerät (ein Galaxy A52s) finden wir zum Beispiel vier Monate kostenloses YouTube Premium, drei Gratismonate der Zeitungs- und Magazin-Flatrate Readly oder sogar ein halbes Jahr den Premium-Zugang der Fitness- und Meditations-App Calm. Auch bekannte Kassenschlager-Apps wie Spotify oder die bei Radfahrern beliebte Navigationslösung Komoot sind dabei, ebenso wie reduzierte Preise für RTL+ oder auch Strava. Normalerweise kosten diese Abos bares Geld.

Geschenke auf dem Samsung-Handy: So geht es

Welche Vergünstigungen konkret angeboten werden, dürfte auch davon abhängen, welches Samsung-Handy man verwendet. Bei älteren Smartphones könnte Samsung vielleicht nicht ganz so spendabel sein wie bei neueren. Wer es selbst ausprobieren möchte: Einfach die Samsung-Members-App öffnen, auf „Vorteile“ klicken und runterscrollen. Im Anschluss sollten alle erhältlichen Angebote zu sehen sein.