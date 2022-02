Er ist Teil des MCU, kämpfte mit Iron Man und Captain America Seite an Seite gegen Thanos – und trotzdem ist Tom Hollands Spider-Man nicht auf Disney+ zu finden. Genauso wie alle anderen Spider-Man-Streifen. GIGA verrät den Grund.

Spider-Man-Filme nicht auf Disney+ zu finden – trotz MCU-Zugehörigkeit

Von „Iron Man“ bis „Spider-Man: No Way Home“ – das Marvel Cinematic Universe umfasst bis dato 27 Filme, die zwischen 2008 und heute im Kino liefen. Wer genügend Zeit hat und einen MCU-Marathon plant, schaut am besten bei Disney+ vorbei. Beim Streaming-Dienst sind alle Filme der Superhelden-Saga ohne Aufpreis verfügbar – zumindest fast alle.

Denn die drei aktuellsten Spider-Man-Filme mit Tom Holland in der Rolle der „freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft“ fehlen, obwohl sie Teil des MCU sind und Disney Marvel 2009 übernommen hat. Auch die älteren Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire und Andrew Garfield sind auf Disney+ nicht zu finden.

Sony hält Filmrechte an Spider-Man

Der Grund für die merkwürdige Abstinenz von Disney+ trägt vier Buchstaben: Sony.

Bevor Marvel mit dem MCU eine Lizenz zum Gelddrucken in den Schoß gefallen ist, ging es dem Comicbuch-Verlag ganz und gar nicht gut. Mehr noch: Marvel ging es sogar so schlecht, dass man sich gezwungen sah, die Filmrechte für einige der populärsten Charaktere zu verkaufen. Dazu gehörte auch Spider-Man, dessen Filmrechte bei Sony liegen.

Spider-Man-Filme auf Streaming-Plattformen wild verstreut

Zwar haben Sony und Marvel 2015 eine Zusammenarbeit angekündigt, die Tom Hollands Spider-Man ins MCU gebracht hat, doch die beschränkt sich nur aufs Kino – nicht auf Streaming-Dienste. Wer Spider-Man Zuhause schauen möchte, muss etwas Sisyphusarbeit leisten. Denn der sympathische Superheld ist auf den großen Plattformen wild verstreut:

Spider-Man (mit Tobey Maguire): Netflix, Amazon Prime Video, Sky

Spider-Man 2 (mit Tobey Maguire): Amazon Prime Video, Sky

Spider-Man 3 (mit Tobey Maguire): Amazon Prime Video, Sky

The Amazing Spider-Man (mit Andrew Garfield): Amazon Prime Video, Sky

The Amazing Spider-Man 2 (mit Andrew Garfield): Sky

Spider-Man: Homecoming (mit Tom Holland): Netflix, Sky

Die besten Chancen haben Spider-Man-Fans aktuell also bei Amazon Prime Video und Sky, aber auch dort sind nicht alle Filme kostenlos für Abonnenten verfügbar. Wer alle Spider-Man-Filme der letzten 22 Jahre mit Tobey Maguire, Andrew Garfield und Tom Holland in seiner Sammlung haben möchte, muss also wohl oder übel in die Tasche greifen – oder warten, bis sich das Streaming-Roulette wieder etwas weiter gedreht hat.