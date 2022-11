„Squid Game“ ist bis dato die erfolgreichste und vielleicht auch beste Serie bei Netflix. Von der hat der Streaming-Anbieter bereits eine zweite Staffel angekündigt, doch die braucht noch Zeit. Wesentlich eher kommt nun die zweite Staffel von „Alice in Borderland“ – ähnlich genial wie „Squid Game“, doch noch immer ein absoluter Geheimtipp.

Im letzten Jahr überraschte Netflix mit „Squid Game“ aus Korea. Keine andere Serie war bisher erfolgreicher. Ein regelrechter Hype wurde ausgelöst. Bereits Ende 2020 feierte auf Netflix jedoch schon eine ähnlich gelagerte japanische Serie Premiere. Bei „Alice in Borderland“ muss eine Gruppe von jungen Japanern gefährliche Spiele in einer leeren Version von Tokio, eine Art Parallelwelt überstehen – nicht alle schaffen es lebend raus.

Der Trailer zur ersten Staffel:

Alice in Borderland – Trailer

Netflix bringt „Alice in Borderland“ Staffel 2 ab dem 22.12.2022

Die Parallelen sind unverkennbar. Am Ende der ersten Staffel bleiben noch viele Fragen unbeantwortet. Nur gut, dass es jetzt ab dem 22. Dezember die zweite Staffel von „Alice in Borderland“ bei Netflix an den Start geht (bei Netflix ansehen). Auch wenn die zweite Staffel nur zwei Tage vor Weihnachten anläuft, beschaulich und besinnlich wird es bestimmt nicht. Zuschauerinnen und Zuschauer sollten sich lieber erneut auf den einen oder andern Schockmoment vorbereiten.

Bisher zählt „Alice in Borderland“ noch eher zu den Geheimtipps unter den Netflix-Angeboten. Wer sich aber schon von „Squid Game“ unterhalten fühlte, wird seinen Spaß auch an dieser japanischen Serie haben. Keine Sorge: Auch wenn der Trailer zur Staffel 2 in japanisch ist, wird die Serie auch weiterhin in Deutsch synchronisiert:

Alice in Borderland - Teaser-Trailer Japanisch

Bei der IMDb gibt es derzeit sehr gute 7,6 von 10 Punkten. Bei den Profi-Kritikern von Rotten Tomatoes werden 75 Prozent Zustimmung vergeben. Die eigentlichen Zuschauerinnen und Zuschauer sehen dies sogar noch positiver – 91 Prozent positive Stimmen sprechen für sich. Kurzum: Reinschauen lohnt sich, doch etwas stärkere Nerven schaden sicherlich nicht.