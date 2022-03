Wer hat sich in einem Hotelzimmer nicht schon einmal beobachtet gefühlt? Man kennt sie ja die Clips, die dann im Netz landen. Menschen werden heimlich mit kleinen Kameras gefilmt. Wer sich schützen möchte, kann das bald mit einem chinesischen Smartphone tun, das auch in Deutschland verkauft wird.

Oppo Find X5 Pro kann versteckte Kamera finden

Wäre es nicht cool, wenn man mit seinem Smartphone einfach versteckte Kameras finden könnte? Genau das macht Oppo mit dem Find X5 und Find X5 Pro möglich. Das chinesische Unternehmen hat vorerst für die beiden Smartphones eine Funktion freigeschaltet, mit der man tatsächlich versteckte Kameras aufspüren kann. Man muss dazu nur eines der beiden Smartphone besitzen, die aktuellste „ColorOS 12.1“-Version installiert haben und die App „Hidden Camera Detection“ aus dem Oppo-Store herunterladen (Quelle: Weibo).

Wenn man die App ausführt, dann wird man mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung durch den Prozess geführt. Zunächst muss man das eigene WLAN-Signal vom Handy und allen anderen Geräten ausschalten. Weiterhin soll man das Licht ein und ausschalten, um die kleinen WiFi-Kameras dazu zu bringen, ihr Infrarotlicht zu aktivieren. Jetzt kann man sich mit dem Smartphone auf die Suche nach Kameras machen. Sobald eine Kamera entdeckt wurde, wird man vom Handy in die richtige Richtung gelotst.

Am Ende muss man dann aber selbst genau hinschauen, wo die Kamera verbaut sein könnte. Diese Mini-Kameras können im Grunde in vielen Gegenständen verbaut sein und nur ein Mini-Objektiv nutzen. Deswegen sind sie schwer zu finden und das Smartphone soll dabei helfen.

Neue Funktion von Oppo bisher nur in China

Offiziell gibt es die Funktion zum Finden von versteckten Kameras, die euch heimlich beobachten könnten, nur in China. Es wäre sicher praktisch, wenn man das Feature auch in Europa anbietet. Das Oppo Find X5 Pro kommt mit einem Preis von 1.299 Euro auch zu uns. Die Hardware wäre also da, fehlt nur noch die passende App.