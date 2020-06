Zum 60. Geburtstag bringt Sega eine ihrer Konsolen erneut in kleinerer Version auf den Markt. Das Handheld Game Gear Micro macht seinem Namen alle Ehre.

Sega Facts

Für Fans des Sega Game Gear gibt es gute Nachrichten, denn bald erscheint das Handheld anlässlich des 60. Geburtstag von Sega als, nun ja, Micro-Version. Als kleines Extra taugt das Gerät sogar als Schlüsselanhänger.

Das kleine Handheld erscheint am 6. Oktober 2020 in Japan und ist in vier Farbvarianten für ungefähr 45 US-Dollar pro Farbe zu haben. Das Game Gear Micro ist gerade einmal acht Zentimeter breit und hat einen 1,15 Zoll Bildschirm. Das sind nicht ein Mal 30 Millimeter. Um also erneut Derek Zoolander zu zitieren: „Der Bildschirm muss mindestens drei Mal so groß sein.“

Die vier Farbvarianten sind schwarz, blau, gelb und rot und sie enthalten jeweils vier andere Spiele.

Schwarz: Sonic, Out Run, Royal Stone und Puyo Puyo Tsu

Blau: Sonic & Tails, Gunstar Heroes, Sylvan Tale und Baku Baku Animal

Gelb: Shining Force, Shining Force II, Shining Force: Final Conflict und Nazo Puyo Aruru no Ru

Rot: Game Gear Shinobi, Columns und die beiden Megami Tensei Gaiden-Spiele

Wer alle vier Varianten in Japan vorbestellt, bekommt noch eine „Big Window“-Adapter dazu, ein für Handhelds häufig entwickeltes Zubehör, um die kleine Bildschirme zu vergrößern, und bei 1,15 Zoll auch nötig.

Für Fans des Game Gear könnte ein Release im Westen aber durchaus interessant sein. Irgendwie ist es aber auch ganz niedlich, oder?