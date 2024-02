Sehr positiv auf Steam: Koop-Shooter mit mehr als einer Milliarde Waffen im Angebot

Rasante Shooter-Action mit einer wahnwitzigen Anzahl an Waffen gibt es jetzt auf Steam besonders günstig, denn Borderlands 3 ist momentan auf der PC-Plattform um satte 85 Prozent im Preis reduziert.

Mit Borderlands 3 könnt ihr euch aktuell auf Steam ein echtes Koop-Highlight zum Top-Preis sichern. Alle Editionen des überdrehten Looter-Shooters sind derzeit im Rahmen einer Rabattaktion von Publisher 2K um 90 Prozent im Preis reduziert. Somit feiert das Spiel 3 Jahre nach dem Release ein beachtliches Comeback in den Steam-Top‑10.

Borderlands 3 stürmt Steam-Charts mit Mega-Rabatt

Die Borderlands-Reihe ist für ihre Comic-Grafik, eine Unmenge von Waffen, den schrägen Humor und das Koop-Gameplay bekannt – auch Borderlands 3 könnt ihr am besten mit Freunden zocken und euch als Kammer-Jäger gemeinsam in den Kampf gegen die bösartigen Calypso-Zwillinge stürzen. Dabei könnt ihr die Skills eures Charakters nach und nach ausbauen und ein mächtiges Arsenal an durchschlagskräftigen Waffen zusammensammeln, während ihr von Planet zu Planet springt, um eure Gegner niederzuringen.

Schaut euch hier den offiziellen Launch-Trailer zu Borderlands 3 an:

Borderlands 3 - Official Cinematic Launch Trailer: "Let's Make Some Mayhem"

Auf Steam kann der Koop-Shooter schon seit Langem überzeugen: Mit über 86.000 abgegebenen Stimmen darf sich Borderlands 3 über eine sehr positive Wertung freuen. Nun bekommt das Spiel noch einmal einen Popularitätsschub, denn derzeit ist die Standard-Edition von 59,99 Euro auf 8,99 Euro reduziert. Auch die Super Deluxe Editions gibt es um 75 Prozent günstiger. Die Aktion läuft noch bis zum 7. März 2024.

Steam-Bestseller: Große Namen stark reduziert

Borderlands 3 meldet sich mit dem Rabatt zwar in den Bestseller-Charts zurück, doch von den Top 10 ist der Looter-Shooter noch eine ganze Weile entfernt. Das heißt aber nicht, dass ihr an der Spitze der Charts nicht auch andere namhafte Spiele zu Sparpreisen abgreifen könnt. Unter anderem finden sich der Euro Truck Simulator 2, Anno 1800 und Tom Clancy’s Rainbow Six Siege recht weit oben und recht stark reduziert in der Topseller-Liste wieder. (Quelle: Steam)

Ein kostenloses Zombie-Game mausert sich derweil auf Steam zum Überraschungs-Dauerbrenner:

