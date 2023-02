Ihr seid auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Wie wäre es damit, eine große Universität zu leiten? Two Point Campus ist in den kommenden Tagen gratis spielbar und richtig gut bewertet.

Steam Facts

Steam: Spielt Two Point Campus gratis

Falls ihr das Spiel noch nicht kennt: Two Point Campus ist der Nachfolger von Two Point Hospital. Beide Spiele sind Management-Simulatoren mit einer ordentlichen Portion Humor. Bei Two Point Campus müsst ihr einen Universitätscampus aufbauen und leiten. Dazu gehört auch das Hochziehen von Wohnheimen, das Bereitstellen ausreichender Lehrräume und Anlagen sowie das Erstellen von Kursen, in denen sich eure Studenten Wissen aneignen können.

Bis zum 13. Februar 2023 habt ihr die Möglichkeit, das Spiel bei Steam komplett kostenlos zu spielen und auszuprobieren. Sollte euch die Simulation gefallen, ist Two Point Campus bis zum 16. Februar 2023 außerdem um 30 % reduziert und kostet in dieser Zeit nur 27,99 Euro statt 39,99 Euro (jetzt bei Steam ansehen).

Gegenstände und Errungenschaften im Herausforderungsmodus, die ihr euch in der kostenlosen Phase erspielt, bleiben übrigens erhalten und werden in das gekaufte Spiel übernommen.

Bei Steam könnt ihr euch übrigens auch zwei The-Elder-Scrolls-Klassiker gratis schnappen:

Liebe ist in der Luft bei Two Point Campus

In Kürze feiern wir den Valentinstag und auch auf dem Campus liegt dank eines Updates Liebe in der Luft. Dieses bringt nicht nur hübsche herzförmige Dekoration und Luftballons, sondern auch unzählige Rosen und neue Inhalte ins Spiel.

Neuer Herausforderungsmodus: Amor ist an diesem Valentinstag besonders fleißig. Sorgt dafür, dass sich eure Schüler verlieben, um zu punkten und Herzen zu gewinnen.

Neue Gegenstände und Outfits: Natürlich dürfen auch neue Gegenstände nicht fehlen: Herzteppiche, Rosensträuße, eine Rosenvase oder gleich einen Tunnel der Liebe – alles, was eure Studenten glücklich macht und in eine romantische Stimmung versetzt. Das neue Outfit „Amor“ rundet das Ganze ab.

Macht euch im Trailer einen Eindruck vom Update:

Two Point Campus - Valentine's Day

Two Point Campus ist für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.