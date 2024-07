Seit 12 Jahren Steam-Dauerbrenner: Dieses PC-Spiel lässt mich nicht los

Wenn man meinem 16-jährigen Ich mal gesagt hätte, dass ich mit 30 Jahren meine Feierabende damit verbringe, einen digitalen 40-Tonner über die A2 zu lenken, hätte ich wahrscheinlich nur lauthals gelacht. Aber dank dem Euro Truck Simulator 2 ist genau das jetzt der Fall.

Ein Kommentar von Robert Kohlick

Euro Truck Simulator 2: Nach 10 Jahren wieder auf Steam ausgegraben

Seit 2014 ist der Euro Truck Simulator 2 mitsamt einiger DLCs nun schon fester Bestandteil meiner Steam-Bibliothek. Damals spielte ich ein paar Stunden rein und holte ETS 2 auch alle paar Jahre mal wieder kurz auf meine Festplatte / SSD, aber so wirklich übergesprungen ist der Zündfunke damals nie.

Jetzt – über 10 Jahre später – wollte ich es nochmal wissen und ging direkt aufs Ganze. Während des letzten Steam Summer Sales ging ich auf große Shopping-Tour und sicherte mir alle Karten-DLCs, die mir noch fehlten, installierte mir ein paar der beliebtesten Mods aus dem Steam Workshop (bei Steam anschauen) und setzte mich nochmal hinters Lenkrad meines digitalen Brummis.

Meine Scania-Zugmaschine ist mein ganzer Stolz! (Bildquelle: GIGA)

Und na ja, was soll ich sagen: Inzwischen bin ich Level 27, besitze drei Garagen, in denen insgesamt 12 Zugmaschinen und fast doppelt so viele Auflieger Platz finden, beschäftige 11 KI-Kollegen und habe alle meine Kredite abgezahlt. Mit anderen Worten: Der Euro Truck Simulator 2 hat mich in seinen Bann gezogen und lässt mich nicht mehr los.

Ihr wollt wissen, ob der Euro Truck Simulator 2 auch das richtige Game für euch ist? Dann wartet einfach den nächsten Sale ab. Der Steam-Dauerbrenner ist fast immer im Angebot – genauso wie diese Spiele:

Realismus? Nur in Maßen, bitte!

Echten digitalen LKW-Veteranen geht wahrscheinlich direkt das Taschenmesser in der Hose auf, wenn ich erzähle, wie ich Euro Truck Simulator 2 spiele. Denn im Gegensatz zu den großen Simulationsfans da draußen sind mir einige der Realismusaspekte schlichtweg ein Dorn im Auge.

Geschwindigkeitsbegrenzer von 90 km/h? Wurde direkt deaktiviert. Wenn ich schon einen 720-PS-Motor in meine Zugmaschine einbaue, will ich auch mit 150 Sachen über die Autobahn heizen können! Auch Umleitungen werden von mir oftmals missachtet. Auf dem Standstreifen ist doch genug Platz, um mich an den Unfallwagen und dem Rettungshelikopter vorbeizudrücken – also wo ist das Problem?

Bahn frei, Kartoffelbrei! Wenn jetzt einer spontan auf die linke Spur zieht, kracht’s! (Bildquelle: GIGA)

Aber ich gebe zu: Den meisten Spaß mit dem Euro Truck Simulator 2 habe ich, wenn ich mit zwei Freunden zusammen im Multiplayer im Convoy fahre und wir unseren digitalen Führerschein aufs Spiel setzen. Zu dritt liefern wir uns dann auf der Autobahn bekloppte Wettrennen wie in Fast & Furios oder blockieren eine Abfahrt, damit ein anderer, der diese verpasst hat, problemlos wenden und zurückfahren kann. Dass das nicht immer unfallfrei über die Bühne geht, sollte jedem klar sein. Ich bin erstaunt, dass wir noch keinen Mengenrabatt bei der Werkstatt bekommen.

Dass ich meinen Doppel-Auflieger am Ende einer Tour selbst beim Kunden parke, lasse ich mir aber trotzdem nicht nehmen. Das ist Ehrensache!

Entwickler SCS Software bringt immer noch neue Updates und DLC-Pakete für den Euro Truck Simulator 2 raus. In einer der nächsten Erweiterungen geht es hoch in den Norden. Erste Szenen gibt es im offiziellen DLC-Reveal-Teaser zu sehen:

Euro Truck Simulator 2: Nordic Horizons DLC-Reveal-Teaser

Euro Truck Simulator 2 SCS Software

Euro Truck Simulator 2 ist schöner als gedacht

Was mich nach all den Jahren aber am meisten überrascht hat, ist die Optik des Spiels. Klar, vor allem in den Regionen des Basis-Spiels merkt man dem Euro Truck Simulator 2 inzwischen sein Alter an, auch wenn die Entwickler auch diese nach und nach via Update aufhübschen. Der Simulations-Klassiker hat inzwischen trotzdem über 12 Jahre auf dem Buckel.

Doch wenn ich mit meiner Zugmaschine mal einen Abstecher in eines der neuen DLC-Gebiete mache, bin ich echt immer wieder erstaunt, wie schön der Steam-Dauerbrenner aussehen kann. Gigantische grüne Berge, weite Wiesen und Felder und lange Brücken, die sich über Schluchten und Flüsse erstrecken, sorgen immer wieder dafür, dass ich mich auf den Standstreifen stelle, den Warnblinker anmache und einen kurzen Ausflug in den Foto-Modus unternehme.

Wow! Es gibt immer wieder Momente, in denen mich ETS 2 mit seiner Grafikpracht überrascht. (Bildquelle: GIGA)

Gut möglich, dass meine Faszination für den Euro Truck Simulator 2 bald wieder abebbt. Aber aktuell hält mich die Gameplay-Spirale weiterhin gefangen. Und jetzt entschuldigt mich bitte: Diese 16 Tonnen Tafelgeschirr fahren sich nicht alleine von Dänemark nach Großbritannien.