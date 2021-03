Eigentlich hatte sich RTL bereits tränenreich von der Formel 1 verabschiedet. Nun folgt die Rolle rückwärts: Wie jetzt bekannt wurde, ist RTL eine „umfangreiche Partnerschaft“ mit Sky eingegangen. Die Formel 1 wird bald schon wieder im Free-TV zu sehen sein – doch Sky behält die Oberhand.

Formel 1 bei RTL: Vier Rennen im Free-TV

RTL wird überraschend schon ab April 2021 wieder in das Renngeschehen der Formel 1 einsteigen. Nachdem man eine neue Partnerschaft mit Sky Deutschland eingegangen ist, darf der Sender vier Rennen im Free-TV anbieten.

Den Beginn macht dabei das Rennen in Imola am 8. April. Am 9. Mai geht es dann in Barcelona weiter. Nach einer längeren Pause wird dann das Formel-1-Rennen in Monza am 12. September übertragen. Am 7. November folgt dann noch das Treffen der Königsklasse in São Paulo.

Über die vier genannten Rennen hinaus werden aber keine weiteren im Free-TV zu sehen sein. RTL hat sich zudem keine Exklusivrechte gesichert. Wer die Formel 1 also weiter bei Sky sehen möchte, der hat dazu die Möglichkeit.

Alle Formel-1-Rennen bei Sky anschauen

RTL hatte erst im Juni 2020 bekannt gegeben, dass man sich nach 30 Jahren von der Formel 1 trennen wollte. Der Plan sah vor, dass man sich künftig lieber auf Fußballübertragungen konzentrieren wollte. Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie Begegnungen in der Europa League sollten dabei im Mittelpunkt stehen. RTL sprach bei der Ankündigung davon, dass sich der Wettbewerb um TV-Rechte derart verändert habe, dass ein Ausstieg aus der Formel 1 alternativlos sei. Der Abschied sei dabei aber „nicht leicht gefallen“.

RTL TV Now Premium bald bei Sky Q

Im Zuge der neu geschlossenen Partnerschaft zwischen RTL und Sky wurde auch bekannt gegeben, dass die Streaming-Angebote von TV Now Premium künftig auch Kunden von Sky Q zugänglich gemacht werden. Ab Mitte 2021 sollen die über 47.000 Programmstunden buchbar sein, heißt es. Hinzu kommen alle Free-TV-Sender der Mediengruppe RTL, wie das Portal Quotenmeter berichtet.