Serienfans haben Pech: Netflix-Hit kehrt erst 2025 zurück

Wer sich bereits auf die zweite Staffel der Netflix-Serie The Night Agent gefreut hat, für den haben wir schlechte Nachrichten. Der Streaming-Anbieter verschiebt den Release auf das nächste Jahr. Wir fassen euch die ganze Situation zusammen.

The Night Agent Season 2 erscheint erst 2025

Die Netflix-Serie war Anfang 2023 ein echter Hit für den Streaming-Anbieter und eine Fortsetzung war schnell beschlossene Sache. Dabei war der Start der zweiten Staffel bereits für dieses Jahr vorgesehen. Nun, die Betonung liegt auf „war“, denn Netflix hat den geplanten Release auf 2025 verschoben.

Der offizielle Trailer zu ersten Staffel The Night Agent:

The Night Agent | Offizieller Trailer | Netflix

The Night Agent handelt von dem FBI-Agent Peter Sutherland, der eine finstere Verschwörung aufdecken muss und dabei selbst ins Fadenkreuz gerät. Was dann folgt, sind temporeiche Schusswechsel und die Frage, wem Peter noch trauen kann.

Kritiker und Publikum lieben The Night Agent

Der klassische Stoff wurde zu einem echten Überraschungserfolg für Netflix. So wurde die Serie innerhalb von drei Monaten mehr als 812 Millionen Stunden geschaut. Mehr als jede andere Netflix-Serie in diesem Zeitraum – und dabei hat The Night Agent nur 10 Folgen.

Und auch bei der internationalen Fachpresse kam die Serie gut an. Dafür spricht unter anderem der Kritiker-Score von 74 Prozent Zustimmung auf Rotten Tomatoes. Das Publikum ist sogar noch etwas wohlwollender: 78 Prozent Zustimmung. (Quelle: Rotten Tomatoes)

Variety urteilt zum Beispiel folgendermaßen:

Es ist ein Vergnügen, eine Serie zu sehen, die besser ist, als sie hätte sein können, wo doch so oft das Gegenteil der Fall ist: The Night Agent sprüht vor Neugierde und Intrigen, eine detailreiche Serie, die den Zuschauer mit einem unerbittlichen Tempo vorantreibt. (Quelle: Variety)

Warum die zweite Staffel von The Night Agent übrigens erst nächstes Jahr erscheinen wird, wollte Netflix nicht verraten. Auch einen konkreten Release-Termin bleibt der Streaming-Anbieter den Fans schuldig. Sollte sich das ändern, dann erfahrt ihr es wie immer hier bei uns.

