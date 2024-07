Sex, Blut und Intrigen: Neue Amazon-Prime-Serie lässt Netflix und Disney+ alt aussehen

Fans von Gladiator und Spartacus müssen jetzt gut aufpassen! Mit Those About to Die hat Amazon Prime Video eine neue Serie veröffentlicht, die sich mit blutigen Schauwerten schnell eine Spitzenposition sichern konnte. Wir verraten euch alles, was ihr über neuesten Serien-Hit wissen müsst.

Amazon-Hit: Those About to Die erobert Streaming-Charts

Kaum ist die vierte Staffel von The Boys durch, schon legt Amazon mit der nächsten Serie für Erwachsene nach. In Those About to Die lässt Regisseur und Produzent Roland Emmerich (Independence Day) die blutigen Tage von Rom wiederauferstehen – mit Erfolg.

Übers Startwochenende konnte sich die neue Serie direkt auf Platz 2 in den Streaming-Charts positionieren. Gegen den Neueinsteiger haben auch Star Wars: The Acolyte (Disney+), House of the Dragon (WOW) und Master of the House (Netflix) keine Chance. (Quelle: JustWatch)

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Those About to Die ansehen:

Those About To Die | Trailer (Amazon Prime Video)

Those About to Die vereint die gleichen Zutaten, die auch schon Game of Thrones so erfolgreich gemacht haben. Also viel Gewalt, Sex und der Kampf um die Macht.

Dreh und Angelpunkt der Story ist Kaiser Vespasian, gespielt von Schauspiel-Legende Anthony Hopkins, der sein hungerndes Volk mit blutigen Spielen im neueröffneten Kolosseum bei Laune halten will, während gleich mehrere Fraktionen nach seinem Leben trachten.

Was sagt die Presse zu Those About to Die?

Bei Kritikern kommt die 150 Millionen US-Dollar teure Serie gemischt an. Lediglich 58 Prozent aller Reviews würden Those About to Die weiterempfehlen. (Quelle: Rotten Tomatoes)

Die wichtigsten Pressestimmen in der Übersicht:

Nichts von alledem fühlt sich auch nur annähernd neu an. Ästhetisch gesehen ist es jedoch tadellos gemacht, wie es sich für ein Zeitalter gehört, in dem buchstäblich alles gezeigt werden kann, vorausgesetzt, man hat das Budget und jemanden, der weiß, wie man programmiert. (Quelle: Times)

Am Ende ist es ein recht befriedigendes Saufgelage, das nicht zu laut ist, um ein schuldiges Vergnügen zu sein, aber auch nicht genug Kontrolle über seine Figuren hat, um wirklich gut zu sein. (Quelle: Guardian)

Es gibt viel Hedonismus und Extravaganz in den Entscheidungen der Figuren, aber nicht genug in der Ausführung durch das Kreativteam. Daumen runter. (Quelle: Empire Magazine)

Der Konsens ist klar: Those About to Die ist den Kritikern nach ein klassisches Guilty Pleasure. Unterhaltsam, mit einigen Schauwerten, aber kein echtes Muss für den verwöhnten Serienfan. Wer sich lieber selbst ein Bild von der Serie machen will, der wird auf Amazon Prime Video fündig.