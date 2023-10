Sicherheit bei der Wärmepumpe: Experte klärt auf

Wärmepumpen sollen in den nächsten Jahren viele alte Gas- und Ölheizungen ersetzen. Ziel ist es, dass deutlich klimafreundlicher geheizt wird und man sich von den fossilen Brennstoffen löst. Doch viele Menschen haben auch Zweifel an der Sicherheit von Wärmepumpen. Experten haben sich nun die Produktion von Vaillant und dessen Sicherheitschecks angeschaut.

Einblick in die Herstellung von Wärmepumpen

Vaillant ist nicht nur einer der bekanntesten Hersteller von Gasheizungen, sondern auch schon länger im Bereich der Wärmepumpen unterwegs. Die Experten von SHK Info hatten nun die Möglichkeit, sich die Produktion von Wärmepumpen bei Vaillant näher anzuschauen. Besonders die Frage der Sicherheit stand bei dem nachfolgenden Video im Fokus. Wie stellt Vaillant sicher, dass die klimafreundlichen Heizungen wirklich zuverlässig und sicher arbeiten?

Vaillant testet die Wärmepumpen im Verlauf der Produktion an mehreren Stellen. So wird schon früh der Kältekreis auf einem Hochdruckprüfstand mit 50 bar belastet. Damit soll festgestellt werden, ob die ganzen Verbindungen dicht sind. Nach dem automatischen Test bei hohem Druck überprüft zusätzlich noch ein Mitarbeiter mit einem Lecksuchgerät alle Lötstellen bei einem etwas geringeren Druck.

Im zweiten Schritt wird der Kältekreis mit Helium befüllt und in die nächste Teststation geschoben. Sensoren können dort das kleinste Leck aufspüren, sollte der Kreislauf nicht dicht sein. Im letzten Schritt, wo die Wärmepumpe bereits komplett zusammengebaut und mit Kältemitte befüllt ist, kommt ein spezieller Prüfstand zum Einsatz. Dort werden alle Funktionen und Systemzustände durchlaufen.

Lebensdauer einer Wärmepumpe

Damit eine Wärmepumpe optimal und lange läuft, muss sie für den jeweiligen Einsatzzweck richtig dimensioniert sein. Ist sie zu schwach bemessen, wird es nicht warm genug in den Wohnräumen. Hat sie zu viel Leistung, muss sie häufiger ein uns ausgeschaltet werden und verliert so schnell bei Verdichter an Haltbarkeit. Wie lange eine Wärmepumpe durchhält, wird in diesem Artikel beantwortet.

