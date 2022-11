Der Messenger Signal steht in einer neuen Version zur Verfügung. Die Entwickler haben sich bei dem Update vor allem um Verbesserungen rund um Sprachnachrichten und die „Notiz an mich“-Funktion gekümmert. Die iOS-Variante von Signal 6.2 soll in Kürze folgen.

Signal Facts

Signal: Update verbessert Sprachnachrichten

Der freie Messenger Signal steht ab sofort in einer neuen Version für Android-Smartphones zur Verfügung. Wirklich bahnbrechende Neuerungen hat es mit der Aktualisierung auf Version 6.2 zwar nicht gegeben, das Update lohnt sich aber dennoch. Vor allem dann, wenn häufiger Sprachnachrichten verschickt werden, bietet Signal jetzt eine nützliche Funktion an.

Den Entwicklern zufolge werden bei der Aufnahme einer Sprachnachricht alle anderen Töne auf dem Smartphone automatisch stumm geschaltet. Das bedeutet: Hat sich das Handy beim Sprechen vorher bei einer Benachrichtigung bemerkbar macht, bleibt das Smartphone ab sofort einfach still. Das betrifft auch zum Beispiel Musik, die über das Handy abgespielt wird. Auch hier wird die Sprachnachricht nicht mehr durch Hintergrundgeräusche gestört.

Die zweite Neuerung betrifft die „Notiz an mich“ von Signal. Weiterhin lässt sich die Funktion als privates Notizbuch verwenden oder um Dateien geräteübergreifend zu speichern. Mit der neuen Version des Messengers lassen sich Einträge auf allen Geräten gleichzeitig löschen.

Signal zufolge stehen die neuen Funktionen zunächst in der Android-Version zur Verfügung. Die iOS-Variante soll aber „demnächst“ nachziehen.

Ein Blick auf die wichtigsten WhatsApp-Alternativen:

Studie: Jeder vierte Deutsche nutzt Signal

Signal erfreut sich steigender Beliebtheit. Der Mobile-360-Studie zufolge haben 24 Prozent der befragten Nutzer in Deutschland den Messenger auf ihrem Handy installiert. Konkurrent Telegram kommt auf 22 Prozent, Threema auf 12 Prozent. Der Facebook Messenger ist auf 41 Prozent der Handys zu finden. An WhatsApp kommt aber kein anderer Messenger heran: Ganze 96 Prozent der Befragten haben WhatsApp installiert (Quelle: Ad Alliance).