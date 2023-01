Das Studio Bloober Team soll mit Silent Hill 2 eines der besten Horror-Spiele aller Zeiten modernisieren. Ein Titel, der zu Recht eine riesige Fangemeinde hat, denn kaum ein Game konnte je wieder eine derart düstere Atmosphäre erschaffen. Bloober Team tritt in große Fußstapfen – aber das Studio versucht, ihnen gerecht zu werden, wie es in einem Interview mit DreadXP erklärt.

Bloober Team zu Silent Hill 2: „Es gibt Sorgen, ja, denn der Druck ist hoch.“

Kann ein Remake von Silent Hill 2 überhaupt genau so gut wie das Original werden – oder sogar besser? Diese Frage beschäftigt viele Fans des Kult-Hits, der immerhin auch von der starren Kameraperspektive sowie von der rauen Grafik lebt. Bloober Team – bekannt für die Layers-of-Fear-Reihe – arbeitet an einem Remake zu Silent Hill 2 und verspricht eine grafische Überarbeitung sowie einen Wechsel in die Third-Person-Perspektive.

In einem kürzlichen Interview mit DreadXP merkt Bloober Team an, dass man die Verantwortung gegenüber den Fans ernst nimmt:

„Es gibt Sorgen, ja, denn der Druck ist hoch, immerhin sprechen wir hier von einem der besten psychologischen Horrorspiele, das je entwickelt wurde. Wir wollen nahe am Original bleiben und werden es über die nächsten Jahre in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken.“ (Quelle: DreadXP)

Schaut euch hier den Teaser zu Silent Hill 2 an:

Silent Hill 2 ist nicht nur bei Spielern beliebt. Tatsächlich ist es auch in der Disziplin der Game Studies ein oft besprochenes Thema: Hier wird in wissenschaftlichen Arbeiten diskutiert, wie das Spiel es schafft, so viel Angst im Spieler auszulösen. Silent Hill 2 umgibt dabei die Aura eines sehr geschätzten Kunstwerks – es ist die Mona Lisa unter den Horrorspielen, könnte man sagen.

Den Großteil des Erfolgs hat das Spiel seiner Atmosphäre zu verdanken. Und Bloober Team versprechen, jene Atmosphäre beizubehalten – ein recht selbstbewusstes Unterfangen, da sie immerhin Gameplay und Kameraperspektive ändern wollen:

„Wir konzentrieren uns darauf, die einzigartige, tiefe Atmosphäre in dem modernisierten Silent Hill 2 zurückzubringen. Langzeit-Fans sollten sich keine Sorgen darüber machen, dass wir ‚das Thema verfehlen‘, wenn wir das Spiel erneuern. Wir halten uns gewissenhaft an den Story-Kanon, während wir das Gameplay und die Grafik komplett in die heutige Zeit holen“

Die Frage bleibt, ob Grafik-Verbesserungen und Third-Person-Perspektive nicht schon ausreichen, um dem Spiel seinen unvergleichlichen Charme zu nehmen – wenigstens in den Augen einiger Fans.