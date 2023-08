7 Jahre nach dem Release düst der American Truck Simulator wieder an die Spitze der Steam-Charts. Mit einem Mega-Rabatt von 75 Prozent und einem neuen DLC feiert der Sim-Hit ein starkes Bestseller-Comeback.

Der American Truck Simulator erfreut sich auf Steam schon seit 7 Jahren großer Beliebtheit. Zum Release des neuesten Oklahoma-DLCs spendiert Publisher SCS Software dem Sim-Hit nun einen starken Rabatt von 75 Prozent und sorgt damit für ein beachtliches Comeback in den Bestseller-Charts.

American Truck Simulator bekommt neuen DLC auf Steam

Im American Truck Simulator könnt ihr euch mit eurem Lastwagen auf den Weg durch die USA machen und verschiedene Ladungen von einem Ort zum nächsten transportieren. Dabei stehen euch nicht nur verschiedene Trucks zur Verfügung, ihr könnt auch viele unterschiedliche Bundesstaaten erkunden und reale Sehenswürdigkeiten entdecken.

Schaut euch hier den Trailer zum neuen Oklahoma-DLC vom American Truck Simulator an:

American Truck Simulator: Oklahoma-Trailer

Der American Truck Simulator hat seit seinem Release 2016 schon jede Menge Fans für sich gewonnen – auf Steam hat der Sim-Hit bei über 105.000 abgegebenen Stimmen eine äußerst positive Bewertung. Um den Release des neuesten Oklahoma-DLCs zu feiern, spendiert SCS Software dem Spiel nun einen Mega-Rabatt auf der PC-Plattform. Bis zum 10. August könnt ihr euch den American Truck Simulator auf Steam für nur 4,99 Euro statt 19,99 Euro sichern.

Steam-Charts: Simulator-Hit düst an die Spitze

In den Bestseller-Charts auf Steam hat sich der American Truck Simulator einen starken dritten Platz geschnappt und musste sich somit nur den beiden Mega-Hits Counter-Strike: Global Offensive und Baldur’s Gate 3 geschlagen geben. Auf Platz 4 folgte zum Release zudem direkt der DLC Oklahoma, den ihr euch für 11,99 Euro schnappen könnt. Wie der Name bereits verrät, ist in dem DLC der südliche Bundesstaat Oklahoma mit seinen Sehenswürdigkeiten, seinen Nationalparks und mit seinem Streckennetz enthalten.

Falls ihr lieber mit einem Truck durch Europa tuckern möchtet, könnt ihr euch übrigens derzeit ebenfalls eine Simulation vom gleichen Publisher sichern – der Euro Truck Simulator 2 ist aktuell auf Steam ebenfalls um 75 Prozent reduziert und landet somit etwas weiter unten in den Charts. (Quelle: Steam)

Ein Gratis-MMO ist aktuell auf Steam sehr beliebt:

