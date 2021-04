Discounter wie Lidl sind bekannt für günstige Preise und tolle Angebote, nicht aber für innovative Ideen beim Einkaufen. Das hat sich wohl geändert, denn in modernen Filialen des Discounters versteckt sich die ein oder andere Überraschung, die Kunden erst mit der Zeit entdecken – wie im aktuellen Fall.

Lidl hat praktische Funktion im Kühlregal integriert

Einkaufen beim Discounter soll immer mehr zum Erlebnis werden. Neue Filialen von Aldi und Lidl werden immer schöner und innovativer. Kunden sollen mehr Platz beim Einkaufen haben und einfacher an die Produkte kommen. So werden in neuen Filialen keine Tiefkühltruhen mehr verbaut, in die man sich umständlich bücken muss, sondern man bekommt Kühlregale, aus denen man die Produkte leichter entnehmen kann. Weil das nicht immer so einfach ist, hat sich Lidl etwas einfallen lassen. Man kann nämlich tatsächlich die Kühlregale zum Teil einfach ausziehen, nachdem man die Türen geöffnet hat, um so einfacher an die Produkte zu kommen. Das hat ein Lidl-Kunde kürzlich entdeckt und tatsächlich vielen anderen Nutzern die Augen geöffnet:

Wer das nächste Mal bei Lidl einkaufen ist und Probleme damit hat, ein bestimmtes Produkt zu erreichen, kann vielleicht mal genauer hinschauen und eine Möglichkeit finden, die euch das Leben etwas erleichtert. Wir sind uns sicher, dass es noch viele weitere Tricks im Discounter gibt, die nicht so offensichtlich sind, den Einkauf aber erheblich erleichtern.

Lidl geht mit der Zeit

Erst kürzlich ist Lidl ein wichtiges Thema angegangen. Der Discounter hat den langlebigen Ökobon eingeführt, der auf chemische Farben verzichtet und trotzdem lange lesbar bleibt. Er unterscheidet sich optisch zwar deutlich von den bisherigen Bons, ist aber umweltfreundlich. Pro Jahr wollen Lidl und Kaufland so 30 Tonnen Plastik einsparen und die Umwelt spürbar entlasten.