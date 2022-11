Aldi bietet heute zum Singles Day am 11. November einige zusätzliche Angebote. Die Schnäppchen sind im Online-Shop des Discounters zu finden. In den Märkten findet ihr weitere Schnäppchen, die ebenfalls diese Woche gelten. Wir zeigen die besten Angebote in der Übersicht.

Aldi-Angebote zum Singles Day am 11. November

Aldi kann sich mittlerweile nicht von besonderen Aktionstagen versteckten und hat zum Singles Day auch einige Angebote im Programm:

Mixer-Set von AEG für 69,99 Euro: Mit dem Mixer von AEG könnte ihr so gut wie alles mixen aber auch Smoothies selbst machen. Es ist viel Zubehör dabei, mit dem ihr viele verschiedene Dinge zubereiten könnt.

Enders-Gasgrill für 169 Euro: Wenn ihr einen kleinen und mobilen Gasgrill sucht, dann ist dieses Modell genau das Richtige für euch.

55-Zoll-Fernseher von Sharp für 489 Euro: Der 4K-Fernseher von Sharp bietet alles, was ihr benötigt, und mit Android TV auch noch ein Betriebssystem, das sehr zukunftssicher ist.

Gaming-PC mit RTX 3070 für 1.499 Euro: Falls ihr einen leistungsstarken Gaming-PC sucht, dann könnte der Medion-PC mit Intel Core i7 und RTX 3070 etwas für euch sein.

Alle Angebote gelten am 11. November 2022 ab 7:00 Uhr. Die Stückzahlen dürften begrenzt sein.

Aldi Nord und Aldi Süd: Neue Angebote ab 10. November

Wir beginnen mit dem Online-Shop, wo uns unter anderem Lampen aufgefallen sind.

Dreibein-Stehleuchte für 99,99 Euro. Um ganze 50 Prozent reduziert. Die Leuchte verfügt über einen goldfarbenen Schirm und drei überkreuzte, schwarze Metallbeine. Leuchtmittel liegen mit im Paket.

Schreibtischleuchte für 44,99 Euro. Kostet sonst 139,99 Euro. Die LED-Leuchte verfügt über ein flexibles Gelenk, einen USB-Anschluss, eine Touch-Funktion sowie eine RGB- und Nachtlicht-Funktion.

Metall-Pendelleuchte für 79,99 Euro. Hier können Kunden fast 40 Prozent sparen. Warmweißes Licht wird über vier Leuchtmittel erzeugt, die zum Lieferumfang gehören.

Comfort-Wetter-Center für 79,99 Euro. Um fast die Hälfte reduziert. Die Wetterstation informiert unter anderem über Temperatur, Niederschläge und Luftfeuchtigkeit über ein LC-Farbdisplay.

Metallregal für 139 Euro. Bietet drei Fächer mit viel Stauraum an. Die Abmessungen des Regals kommen auf 98 x 38 x 114 cm, das Gewicht liegt bei 22 kg.

Ferngesteuertes Feuerwehrauto für 59,99 Euro. Immerhin 20 Prozent günstiger als sonst. Mit drehbarer Leiter, Wasserspritzfunktion sowie Sound- und Lichteffekten. Aldi bietet auch viele andere Fahrzeuge an.

Neue Angebote bei Aldi Nord (Bildquelle: Aldi Nord)

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Künstlicher Christbaum für 99,99 Euro. Kommt auf eine Höhe von 180 cm. Mit Baumständer aus Holz. Der Baum lässt sich zusammenstecken, um Platz zu sparen.

Räuchermann für 17,99 Euro. Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge, das aus Echtholz besteht. Alternativ steht ein Räucherhaus zum gleichen Preis bereit.

Christbaumkerzen für 24,99 Euro. Werden über Batterien betrieben, die inklusive sind. Drei Leuchtfunktionen stehen bereit: dimmbar, flackernd und konstant.

LED-Glaskugeln für 9,99 Euro. Mit LED-Mikrodraht-Lichterkette und inklusive Batterien. Kunden haben die Wahl zwischen einem Stern, einer größeren Kugel oder zwei kleineren Kugeln.

Solar-LED-Lichterkette für 12,99 Euro. Für den Außenbereich gedacht. Die Kette besteht aus 100 LEDs, die verschiedene Lichtmodi bieten.

Diese Angebote bietet Aldi Süd:

Rollentrainer für 59,99 Euro. Für das eigene Fahrrad im Heimtraining. Die Reifengröße muss zwischen 26 und 29 Zoll liegen. Der Rollentrainer lässt sich zusammenklappen

Body-Weight-Trainer für 12,99 Euro. Kunden haben die Wahl zwischen einem Push-up-Board, Schlingentrainer, Türreck, Sit-up-Trainer und Türanker.

Kugelhantel für 9,99 Euro. Für Damen und Herren in mehreren Farben und Größen verfügbar. Das atmungsaktive Radshirt besteht aus Polyester und Elasthan.

Winter-Radshirt für 12,99 Euro. Für Damen und Herren in mehreren Farben und Größen verfügbar. Das atmungsaktive Radshirt besteht aus Polyester und Elasthan.

Medizinprodukte für je 19,99 Euro. Aldi Süd bietet hier ein Blutdruckmessgerät, Fieberthermometer und Pulsoximeter an. Batterien sind mit dabei.

Wie viel wisst ihr über Aldi?

Aldi Nord und Aldi Süd: Ältere Angebote ab 7. November

Wir beginnen mit dem Online-Shop, wo uns unter anderem Kamine und Heizstrahler aufgefallen sind.

Heizstrahler für 99,99 Euro. Kostet sonst 129 Euro. Bietet eine gleichmäßige 360°-Heizwirkung ohne Vorheizen. Für den Innen- und Außenbereich konzipiert.

Gartenkamin für 169 Euro. Hier sparen Kunden ganze 43 Prozent. Das Modell Kingston XL besteht aus Stahl und ist mit einem Schornstein mit Edelstahl-Ring ausgestattet. Der Sockel dient als Holzlager.

Kaminholzregal für 69,99 Euro. Immerhin 21 Prozent günstiger als sonst. Zum Lagern und Trocknen von Holzscheiten bis 30 cm Länge gedacht. Kleinere Anzündhölzer finden im unteren Bereich Platz.

Wand-Heizstrahler für 99,99 Euro. Kostet normalerweise 129 Euro. An der Wand montiert, dürfen Kunden eine Strahlungsreichweite von 4 x 4 m erwarten. Bis zu 1.500 W Leistung sind möglich, in drei Stufen.

Inverter Stromerzeuger für 249 Euro. Ganze 50 Euro gespart. Benzin wird in Strom umgewandelt und der Motor leistet 1.500 W. Auch als Notstromversorgung nutzbar.

Außenwandleuchte für 39,99 Euro. Bei Aldi gerade um die Hälfte reduziert. Die Lampe für den Außenbereich kommt auf Maße von 16,5 x 15 x 27 cm. LED-Leuchtmittel sind mit dabei.

Wichtig: Heizstrahler und elektrische Heizungen haben einen hohen Stromverbrauch. Sie eigenen sich in kalten Wintern zum Zuheizen aber nicht zum alleinigen heizen. Da ist eine bereits verbaute Gasheizung trotz höherer Preise deutlich günstiger.

Neue Angebote bei Aldi Nord (Bildquelle: Aldi Nord)

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Luftentfeuchter für 139 Euro. Für Räume mit einer Größe von bis zu 20 m² geeignet. Der Wasserbehälter besitzt ein Fassungsvermögen von etwa 6 l.

Akku-Handstaubsauger für 19,99 Euro. Zum Nass- und Trockensaugen gedacht. Der integrierte Akku kommt auf eine Kapazität von 2.200 mAh.

Akku-Fenstersauger für 49,99 Euro. Das Markenprodukt von Kärcher wird mit Akku, Sprühflasche, Akku-Ladegerät, Reinigungsmittelkonzentrat und Mikrofaser-Wischtuch ausgeliefert.

LED-Stehlampe für 59,99 Euro. Mit separatem Leselicht. Die Lampe ist stufenlos dimmbar und kommt auf eine Höhe von 180 cm.

Elektrische Zahnbürste für Kinder für 17,99 Euro. Kostet sonst 39,99 Euro. Kunden haben die Wahl zwischen mehreren Disney-Motiven.

Diese Angebote bietet Aldi Süd:

Radiator für 99,99 Euro. Die elektrische Heizung sorgt für eine Leistung von bis zu 2.500 W. Drei stufenlos verstellbare Leistungsstufen stehen zur Auswahl.

Ultraschall-Luftbefeuchter für 29,99 Euro. Mit zusätzlichem Ersatzfilter und abnehmbarem Wassertank ausgestattet. Auch eine Aromaschale für Duftöle liegt mit im Paket.

Heizkissen für 9,99 Euro. Für den Rücken, Nacken und Schultern sowie als Sofa-Heizkissen verwendbar. Neun Temperatur- und Timerstufen sind einstellbar.

Wärmeunterbett für 17,99 Euro. Mit zwei separat einstellbaren Heizzonen. Schaltet sich nach drei Stunden automatisch ab.

Winterjersey-Bettwäsche für 29,99 Euro. Besteht zu 100 Prozent aus Baumwolle und kommt auf Abmessungen von 200 x 135 cm. Vier verschiedene Designs stehen bereit.

Aldi Nord und Aldi Süd: Ältere Angebote ab 3. November

Wir beginnen mit dem Online-Shop, wo uns unter anderem Elektro-Kamine und Möbel aufgefallen sind.

Elektro-Standkamin für 619 Euro. Kostet sonst 679 Euro. Der Standkamin mit Heizfunktion verfügt über einen in vier Stufen dimmbarem 3D-Flammeneffekt. Zwölf verschiedenen Farben stehen zur Auswahl.

Wandkamin für 549 Euro. Bei Aldi gerade 50 Euro günstiger zu bekommen. Die Heizleistung beträgt bis zu 2 kW. Der 3D-LED-Flammeneffekt ist dimmbar. Bequem per Fernbedienung zu steuern.

Glas-Infrarotheizung für 199 Euro. Um ganze 53 Prozent reduziert. Das Infrarot-Paneel leistet bis zu 300 Watt. Die Verkleidung besteht aus Sicherheitsglas.

Pendelleuchte für 89,99 Euro. Immerhin fast ein Drittel günstiger. Mit geschwungenem Rattankorb ausgestattet. Die Maße belaufen sich auf 48 x 48 x 120 cm.

Rattan-Regal für 299 Euro. Mit zwei Türen, zwei Schubladen und sechs Fächern mit verschiedenen Unterteilungen. Das Regal kommt auf Abmessungen von 75 x 167,5 x 35 cm.

Rattan-Kleiderschrank für 329 Euro. Mit Ablageboden und Kleiderstange ausgestattet. Der Schrank ist 185 cm hoch und 80 cm breit.

Neue Angebote bei Aldi Nord (Bildquelle: Aldi Nord)

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Tigerbox Touch für 69,99 Euro. Für Kinder ab 4 Jahren geeignet. Den Tigertones-Zugang gibt es zwei Monate lang gratis mit über 10.000 Titeln.

Klangbaum für 9,99 Euro. Besteht aus Holz und ist für Kinder ab 3 Jahren konzipiert. Eine Holzkugel erzeugt hier eine Tonkaskade.

Piano-Teppich für 29,99 Euro. Bietet 24 Tasten und 25 eingebaute Lieder sowie Lernkarten. Der Teppich ist 179 cm lang.

Holz-Klettergerät für 49,99 Euro. Aldi Nord bietet vier Modelle an: Einen 3-in-1-Balancebalken, einen Kletterbogen mit Leiter, ein Kletterdreieck und ein Balanceboard.

Parkgarage für 24,99 Euro. Ein großes Set, bestehend aus Hebebühne, Waschstraße, fünf Metall-Autos und Schienenmaterial.

Diese Angebote bietet Aldi Süd:

Radiator für 99,99 Euro. Die elektrische Heizung besitzt 12 Heizrippen und sorgt für eine Heizleistung von bis zu 2.500 Watt. Drei Leistungsstufen stehen bereit.

Heizkissen für 9,99 Euro. Für Rücken, Nacken und Schultern geeignet, kann auch als Sofa-Heizkissen verwendet werden.

Ultraschall-Luftbefeuchter für 29,99 Euro. Mit einer Aromaschale für Duftöle. Der Luftbefeuchter verfügt über eine zuschaltbare, indirekte Beleuchtung.

Winter-Gewächshaus für 24,99 Euro. Um Pflanzen vor kühler Witterung zu schützen. Die Abmessungen belaufen sich auf 160 x 160 x 180 cm.

Vogelfutter-Säule für 9,99 Euro. Für Balkon und Garten geeignet. Bis zu 530 g Futter können eingefüllt werden.

Aldi Nord und Aldi Süd: Ältere Angebote ab 31. Oktober

Wir beginnen mit dem Online-Shop, wo uns unter anderem ein Gaming-Monitor und ein Notebook aufgefallen sind.

Curved-Gaming-Monitor für 245 Euro. Bietet eine WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel) bei einer Bilddiagonale von 27 Zoll. Ein flüssiges Bild wird über eine hohe Wiederholrate von 165 Hz gewährleistet.

Notebook für 499 Euro. Das Acer Aspire 3 bietet ein 15,6-Zoll-Display neben 8 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Festspeicher. Als Prozessor ist der Intel Pentium N5030 mit dabei.

Soundbar für 109 Euro. Kostet eigentlich 129,95 Euro. Musikstreaming über Bluetooth ist möglich, externe Audioquellen wie ein Fernseher können auch per Kabel verbunden werden.

Outdoor-Überwachungskamera für 79,99 Euro. Bei Aldi gerade mit einem Rabatt über 20 Prozent im Angebot. Mit Full-HD-Auflösung und Nachtsicht.

WLAN-Wetter-Center für 99,99 Euro. Um 40 Prozent reduziert. Bietet unter anderem Wettervorhersagen und Frostwarnungen.

Digital-Mikroskop für 249 Euro. Mit 16-fachem digitalem Zoom und einer Aufnahmefunktion ausgestattet. HDMI, USB und WLAN sind mit dabei.

Neue Angebote bei Aldi Nord (Bildquelle: Aldi Nord)

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Staubsauger für 59,99 Euro. Bietet ein Fassungsvermögen von 1,5 l, auf einen Beutel kann verzichtet werden.

Dampfbügeleisen für 19,99 Euro. Mit Vertikaldampf- und Dampfstoßfunktion. Kabelloses Trockenbügeln auf höchster Temperatur für etwa drei Minuten möglich.

Beheizbarer Sitzaufleger für 14,99 Euro. Für alle gängigen Autositze geeignet. Verfügt über zwei Wärmeheizstufen und wird an den Zigarettenanzünder angeschlossen.

Auto-Vollgarage für 16,99 Euro. Als Innen- und Außenvariante in verschiedenen Größen erhältlich. Zum Überwintern und Einlagern von Fahrzeugen.

Powerbank mit Starthilfefunktion für 79,99 Euro. Mobile Stromversorgung und Starthilfeeinrichtung für Fahrzeuge in einem Gerät. 3 × 5.000 mAh stehen bereit.

Diese Angebote bietet Aldi Süd: