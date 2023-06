Der Skandal-Shooter Six Days in Fallujah ist auf Steam erhältlich – und die Community hievt das jahrelang kontrovers besprochene Spiel direkt ganz nach oben in die Bestseller-Charts.

Update vom 23. Juni 2023:

Trotz oder gerade wegen der jahrelangen Kontroverse um den Shooter hat Six Days in Fallujah auf Steam einen erfolgreichen Release hingelegt, auch wenn die Community-Bewertung gespalten ausfällt. Kurz nach der Veröffentlichung am 22. Juni 2023 landet der Skandal-Shooter auf Platz 3 in den Steam-Charts. Die ersten knapp 1.500 abgegebenen Stimmen der Community verleihen dem Spiel aber nur eine größtenteils positive Wertung, mit 23 Prozent negativen Bewertungen. (Quelle: Steam)

Originalmeldung vom 1. Juni 2023:

Six Days in Fallujah hat einen steinigen Weg hinter sich

Six Days in Fallujah ist ein taktischer Singleplayer- und Koop-Shooter, der den Kampf um die irakische Stadt Fallujah im Jahr 2004 während des Irakkriegs nachbildet, bei dem US-amerikanische und britische Truppen die Stadt eroberten.

Ursprünglich sollte Konami das Spiel veröffentlichen, distanzierte sich jedoch aus mehreren Gründen davon. Es gab Vorwürfe, dass das Spiel die US-amerikanische Seite verherrliche, und es wurden Bedenken hinsichtlich seiner Angemessenheit geäußert, da das Ereignis, auf dem das Spiel basiert, noch nicht lange zurücklag. Das Studio Atomic Games übernahm anschließend die Entwicklung, konnte das Spiel jedoch aufgrund einer Insolvenz nicht abschließen.

Nachdem das Projekt dann einige Jahre auf Eis lag, wurde im Februar 2021 bekannt gegeben, dass das Spiel bei Highwire Games entwickelt und voraussichtlich im Jahr 2023 veröffentlicht werden sollte. Der Fokus lag dabei auf einer möglichst authentischen Umsetzung. Der Entwickler gab an, dass mehr als 100 Marines und Soldaten sowie 28 Iraker konsultiert wurden, um alle Aspekte der Schlacht im Spiel möglichst realistisch zu simulieren.

Macht euch im Trailer einen ersten Eindruck vom Spiel:

Wann erscheint Six Days in Fallujah?

Die Early-Access-Version von Six Days in Fallujah wird voraussichtlich ab dem 22. Juni 2023 auf Steam (jetzt bei Steam ansehen!) verfügbar sein. Sie enthält vier Koop-Versionen für bis zu vier Spieler auf prozedural generierten Karten, um die Unsicherheit des Kampfes zu simulieren. Im Laufe der Zeit plant Highwire Games, weitere Karten, Tageszeiten und Wetterbedingungen hinzuzufügen, sowie reale Spezialeinheiten, Ausrüstung und Missionen (Quelle: Steam).