Coronavirus: Sky bietet kostenlose Streaming-Pakete – aber nicht für alle

Ein Glück gibt es Streaming-Anbieter wie Amazon Prime Video, Netflix und Sky, die dafür sorgen, dass einem während der Corona-Krise nicht langweilig wird. Letzterer hat sich nun dazu entschieden, seinen Kunden in dieser schwierigen Zeit ein großes Geschenk zu machen. Die entsprechende Aktion läuft heute an.

Bildquelle: Getty Images – Ivanko_Brnjakovic

Originalartikel:

Sky: Streaming-Anbieter schaltet Cinema- und Entertainement-Paket kostenlos frei

Das Coronavirus hat Deutschland fest im Griff. Jeder geht mit der Situation anders um: Einige stürmen die Supermärkte, um sich einen Jahresvorrat an Toilettenpapier und Nudeln zuzulegen, andere hingegen lassen es etwas ruhiger angehen, machen es sich auf der Couch bequem und holen endlich mal die ganzen Serien und Filme nach, die sie seit Monaten auf der Watchlist haben.

Auch Sky weiß, dass die eigenen Kunden in den nächsten Monaten höchstwahrscheinlich etwas mehr Zeit zuhause verbringen werden – und schenkt ihnen deswegen einen Monat lang Sky Cinema, Sky Entertainement und Sky Box Sets. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung hervor. Für alle Kunden wird das Angebot ab dem 23. März 2020, also nächste Woche Montag, freigeschaltet.

Aktuelle Angebote bei Sky anschauen *

Auch Apps können über Sky gestartet werden. Das Video zeigt, wo ihr die Programme findet:

Wer übrigens bereits das Cinema- und Entertainment-Paket besitzt, geht nicht leer aus. Diesen Kunden stellt Sky zwei Gutscheine für den hauseigenen Sky Store in Aussicht.

Sky reagiert auf Coronavirus: Kinopremieren zu Hause

Da Kinobesuche in nächster Zeit höchstwahrscheinlich für viele ins Wasser fallen werden, versucht Sky zudem, sein Angebot an neuen Filmen auszubauen. So will man etwa „Trolls World Tour“ ab dem Zeitpunkt der Kinopremiere auch im Sky Store anbieten. Der Preis zum Anschauen des Films soll dabei nicht den eines normalen Kinotickets übersteigen. Mit Titeln wie „Der Unsichtbare“ und „Emma“ gibt es zudem zwei weitere Filme im Angebot, die erst kürzlich im deutschen Kino anliefen.

Aktuelle Angebote bei Sky anschauen *

Bilderstrecke starten (17 Bilder) Sky Ticket: Die 15 besten Serien und Geheimtipps mit dem Entertainment-Paket

Damit man zudem stets Zugriff zu aktuellen Nachrichten hat, kann man nun über den Sky Q Receiver direkt per Knopfdruck eine Auswahl an diversen Nachrichtensendern aufrufen. Und für die Kleinen gibt es ein reichhaltiges Angebot an Entertainement-Inhalten, die auch der ganzen Familie Spaß machen.