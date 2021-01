Um riesige Äxte und schwere Rüstungen durch die Gegend zu tragen, braucht es natürlich einen entsprechenden Körper. Den hat euer Held in Skyrim zwar, doch so richtig würdigen, will das niemand.

The Elder Scrolls V: Skyrim Facts

Als Dovahkiin dürft ihr ruhig mal zeigen, was ihr so habt. Allerdings fällt das Feedback in Skyrim durch die Bewohner eher mangelhaft aus, wenn ihr halb nackt durch die Dörfer stapft. Doch wie bei Skyrim so üblich, gibt es für alles eine Mod. Unter dem Namen „Positive Undressed Reactoins“ hält die Mod, was sie verspricht und ersetzt gut 70 Prozent der generischen Dialogzeilen durch neue und deutlich freundlichere.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition [PlayStation 4]

Schöpfer der Mod Evanglaid verzichtet dabei auf vulgäre, plumpe Sprüche und schrieb eher Zeilen, die der Lore entsprechen und die Immersion des Spiels nicht stören. Die Kommentare sind eher „überraschter, peinlich berührter oder beeindruckter Tonalität“.

Mehr fantastische Mods findet ihr hier:

Bilderstrecke starten (80 Bilder) Skyrim: Die besten PC- und PS4-Mods im Jahr 2020 – Grafik, Quests, Gameplay, Immersion und mehr

Dank der Mod könnt ihr nun endlich den Helden unter der Rüstung zeigen und bekommt darauf passende Reaktionen. Vielleicht habt ihr auch einfach nur Spaß, nackt durch den Schnee zu rennen und dafür bewundert zu werden. Es ist ja ein Rollenspiel, also warum auch nicht?