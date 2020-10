Solltet ihr The Elder Scrolls 5: Skyrim spielen, habt ihr sicherlich schon einiges erlebt und seid regelmäßig auf gefährliche Gegner gestoßen. Vor den Riesen müsst ihr künftig aber nicht mehr so viel Angst haben, wenn ihr es richtig anstellt.

Skyrim: So wehrt ihr euch gegen Riesen

Die Community teilt auf Seiten wie Reddit regelmäßig Entdeckungen und Tricks mit anderen Spielern. So auch rickreddington, der kürzlich etwas Neues in Skyrim entdeckte. Er hat herausgefunden, dass man vor den Riesen keine Angst haben muss, wenn man weiß, wie man mit ihnen umgehen muss und sie unschädlich macht.

Alles, was ihr dafür braucht, sind ein Schild und die Fähigkeit „Entwaffnender Schlag“. Dank dieser Kombination habt ihr die Möglichkeit, den Gegner zu entwaffnen, wenn ihr ihn mit dem Schild schlagt. Das funktioniert auch bei Riesen und es gibt sogar einen interessanten Nebeneffekt, denn sobald seine Keule auf dem Boden liegt, nimmt dieser die Beine in die Hand und ergreift die Flucht.

Ein schlauer Riese

Wie man aus den Kommentaren herauslesen kann, freut sich die Community über diese Entdeckung und lobt den Riesen dafür, dass er weiß, wann selbst er die Beine in die Hand nehmen sollte.

