Skyrim wird bald zehn Jahre alt! Und nachdem klargeworden ist, dass The Elder Scrolls 6 weiterhin in den Untiefen der weit entfernten Zukunft schlummert, hat Bethesda sich entschieden, wieder eine neue Skyrim-Edition zu veröffentlichen – ausgerüstet mit 500+ neuen Inhalten und mehr.

The Elder Scrolls V: Skyrim Facts

Seid ihr bereit, wieder Skyrim zu spielen? Bethesda ist jedenfalls bereit, euch eine neue Edition über die Ladentheke zuzuschieben, ebenso wie ein kostenloses Upgrade für Konsolenspieler sowie Besitzer der Special Edition (Quelle: Bethesda). Auf euch warten über 500 ins Spiel integrierte Creation-Club-Mods (neue Quests, Dungeons, Bosse, Waffen, Rüstungen und mehr), ein Survival-Modus, die große Mod „Saints and Seducers“ und – nun – Angel-Quests. Denn ja, bald wird Angeln in Skyrim offiziell möglich sein.

Zum 10. Jubiläum sprechen drei der originalen Skyrim-Entwickler über das Spiel:

Der externe Inhalt kann nicht angezeigt werden.

Was im kostenlosen Special-Edition-Upgrade enthalten ist

Ganz so einfach ist es gar nicht, alle Neuerungen auf einen Blick zusammenzufassen – denn es handelt sich teilweise um kostenpflichtige, teils um kostenlose Inhalte. Fangen wir also mit dem kostenlosen Upgrade für Special-Edition-Besitzer an.

Die Inhalte des Upgrades

Survival-Modus

Angeln wird möglich sein – mit zusätzlichen Angel-Quests

wird möglich sein – mit zusätzlichen Angel-Quests Creation-Club-Mod Saints and Seducers Neue Questline, Nebenquests, Rüstungen, Waffen, Items, Monster etc. Inhalt: Ein verrückter Magier hat die Barriere zwischen den Shivering Isles and Tamriel geschwächt Homage an das beliebte Oblivion-DLC Shivering Isles



Wer es bekommt

Jeder Besitzer der Special Edition , egal auf welcher Plattform

, egal auf welcher Plattform Abonnenten des Xbox Game Pass

Es ist nichts weiter bekannt zu den genauen Inhalten des Survival-Modus. Zudem bleibt die Frage, ob PC-Spieler mit einer gemoddeten Special Edition jetzt Crashes fürchten müssen – immerhin ist es eher unwahrscheinlich, dass die neuen Inhalte mit allen möglichen Mods funktionieren.

Was in der kostenpflichtigen Anniversary Edition enthalten ist

Eine ganz neue Edition wird ebenfalls erscheinen, und das nicht kostenlos: The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition kommt am 11.11.2021 auf den Markt und beinhaltet die Special Edition mit dem oben aufgeführten Update sowie mehr als 500 weitere Creation-Club-Mods – darunter Quests, Dungeons, Bosse, Waffen, Rüstungen, Zaubersprüche und mehr. Was genau sich alles darin befindet – und ob Skyrim auch optisch einen Feinschliff erhält – ist noch nicht bekannt.

Die Anniversary Edition erscheint voraussichtlich auf PC und Konsolen, zudem können Besitzer der Special Edition auch ein Upgrade zur Anniversary Edition kaufen. Die drei offiziellen DLCs Hearthfire, Dragonborn und Dawnguard sind natürlich auch enthalten.

Schließlich: Das kostenlose Next-Gen-Update

Bethesda lässt sich nicht lumpen und wirft am 11. November gemeinsam mit der Anniversary Edition noch ein kostenloses Next-Gen-Update für PS5 und Xbox S|X auf den Markt. Besitzt ihr also die Special Edition (oder seid Xbox-Game-Pass-Abonnent) und spielt auf einer Next-Gen-Konsole, erhaltet ihr das Update.

Übrigens: Skyrim Special Edition ist gerade überall heruntergesetzt, falls ihr einen Kauf in Erwägung zieht. Die Angebote auf Steam und im Microsoft Store gelten noch bis zum 24. August, das Angebot im PS Store bis zum 2. September.

Um die gesamte Nachricht also in wenigen Worten zusammenzufassen: Todd Howard hat es wieder getan und lässt noch eine Version von Skyrim in Bethesdas Garten wachsen. Wird es die letzte vor The Elder Scrolls 6 sein? Wer weiß das schon ...