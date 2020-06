Die Macher von Dead by Daylight haben schon einige interessante Killer ins Spiel gebracht, doch eine Idee eines Fans geht derzeit durch die Decke. Dieser wünschst sich ein Crossover mit einer ganz besonders gruseligen Gestalt – Slender Man.

In der Dead by Daylight-Community kamen schon einige gute Ideen auf, um die Riege der Killer und der Überlebenden zu erweitern, doch selten war ein Vorschlag so gut durchdacht und kam so gut an, wie der von Reddit-Nutzer Awesomealan1.

Anlässlich seines Geburtstages veröffentlichte er ein Killer-Konzept zu Slender Man, das einem bereits beim Lesen das Blut in den Adern gefrieren lässt.

DbD x Slender Man: Schaut nicht in seine Richtung

Diejenigen unter euch, die Slender bereits gespielt haben, kennen das schaurige Gefühl, das aufkommt, wenn die gesichtslose Gestalt hinter euch hier ist. Doch wie wäre es, einmal selbst in die Rolle zu schlüpfen und Angst zu verbreiten? Diese Möglichkeit wünscht sich Awesomealan1 und präsentierte dazu gleich einen passenden Vorschlag.

Sein veröffentlichtes Konzept ist bis ins kleinste Detail durchdacht. Sämtliche Fähigkeiten und Statuseffekte werden so ausführlich aufgeführt, dass man nicht umhinkommt, ein Match bereits im Kopf durchzuspielen.

Besonders beängstigend klingt Slender Mans Skill „Von Angesicht zu Angesicht“, der sich passiv füllt, wenn man in seine Richtung blickt. Ist diese Fähigkeit voll aufgeladen, kann er seinen „Seelensauger“ aktivieren. Daraufhin werden alle Überlebenden, die sich in einem Radius von 32 Metern befinden, aufschreien und so ihre Position verraten. Außerdem muss sich der am Haken hängende Überlebende einer Reihe von Quick Time-Events stellen und kann in der Zeit nicht gerettet werden – schwieriges Unterfangen.

Slender Man ist nicht die einzige Idee, die Awesomealan1 hat. Das Alien aus dem gleichnamigen Film und The Mimic könnte er sich ebenso gut als Killer vorstellen und auch für Überlebende hat er einige Vorschläge parat.

In den Kommentaren findet man durchweg positive Reaktionen auf seine Ideen. Was würdet ihr denn von einem Dead by Daylight-Crossover mit Slender Man halten? Schreibt uns eure Meinung sehr gerne in die Kommentare.