Ende September haben Slipknot ihr neues Album veröffentlicht. Wer die frischen Tracks sowie die Klassiker der maskierten Metaller live hören will, bekommt 2023 die Gelegenheit dazu. Zwei Slipknot-Konzerte für Deutschland wurden angekündigt. Der Vorverkauf beginnt in Kürze. Ab heute, Montag, den 7. November, gehen die exklusiven Pre-Sales bei PayPal und MagentaMusik an den Start.

Wie bereits von großen Events gewohnt wird es vor dem offiziellen Vorverkaufsstart einige Pre-Sale-Aktionen geben, bei denen man die Konzertkarten früher bekommt. Vor allen anderen kann man über die „PayPal Prio“-Tickets und „Magenta Prio“-Tickets zuschlagen. Los geht es am Montag, den 7. November um 10:00 Uhr, bevor der freie Verkauf am Dienstag, den 8. November um 10:00 Uhr bei Ticketmaster startet. Bei Eventim und weiteren offiziellen Vorverkaufsstellen geht es am Mittwoch, den 9. November um 10:00 Uhr los.

Ab wann & wo kann man Tickets für die Slipknot-Tour 2023 kaufen?

Im Vorverkauf bei den PayPal-Prio-Tickets können alle Fans mit einem PayPal-Account Tickets bestellen. Dort muss man den Einkauf auch mit dem Dienst bezahlen. „Magenta Prio“-Tickets gibt es für alle Musikfans mit einem Telekom-Vertrag. Es handelt sich bei beiden Plattformen um seriöse und offizielle Angebote. Die Preise sind nicht höher als beim allgemeinen Vorverkauf. Es gibt ein begrenztes Kontingent. Der Verkauf selbst wird über die bekannte Plattform Ticketmaster, abgewickelt, wo einen Tag später der Vorverkauf für alle Slipknot-Fans ohne PayPal-Konto oder Telekom-Vertrag startet. An diesen Terminen spielen Slipknot 2023 in Deutschland:

Dienstag, 20. Juni 2023: Barclays-Arena, Hamburg

Mittwoch, 21. Juni 2023: Mercedes-Benz-Arena, Berlin

Slipknot werden im Rahmen der „The End, So Far“-Welt-Tournee zwei Stopps in Deutschland machen. Das ist auch der Titel des neuen Albums, das sich nach dem Release den Spitzenplatz in den deutschen Charts sichern konnte.

The End, So Far Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2022 04:07 Uhr

Slipknot Tour 2023 Pre-Sale: Start-Termin für den Vorverkauf

Achtet darauf, Tickets nur über offizielle Plattformen zu kaufen. Vor allem Viagogo und Ticketbande sind dafür bekannt, Eintrittskarten zu überhöhten Preisen anzubieten. Hierbei handelt es sich nicht um Direktverkäufer, sondern um Drittanbieter. Bands wie Rammstein untersagen den Verkauf von Karten für ihre Events bei diesen Plattformen gerichtlich. Auch wenn die Slipknot-Tickets nach kurzer Zeit ausverkauft sein sollten, lohnt sich immer wieder ein Blick auf die offizielle Verkaufsseite. Hin und wieder werden noch Tickets nachträglich freigeschaltet, etwa weil es Rückläufer oder nicht durchgeführte Buchungen gab.

Um nicht darauf angewiesen zu sein, solltet ihr euch den Wecker für den Ticketvorverkauf der Slipknot-Konzerte stellen und ab Montag, 10:00 Uhr (PayPal- und Telekom-Kunden) beziehungsweise Dienstag 10:00 Uhr (alle) hier bereitstehen.

