Um den Stromverbrauch besser im Blick zu behalten, kann die Digitalisierung künftig helfen. Allerdings sind damit bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern auch Bedenken verbunden, wie eine Umfrage zeigt.

Smart Meter: Ein Risiko für Hacker-Angriffe und Blackout

Digitale Energiezähler sind eine gute Unterstützung, um über den Strom- und Heizverbrauch in den eigenen vier Wänden Bescheid zu wissen. Wie eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom ergab, wünschen 79 Prozent der über 1.000 Befragten diese smarten Zähler für ihre Heizung und 61 Prozent für ihren Stromverbrauch (Quelle: Bitkom). Im Digitalisierungsplan der Regierung werden die Smart Meter für Privathaushalte berücksichtigt (Quelle: BMWK). Doch mit dem geplanten Ausbau gehen auch Gefahren einher.

Smarte Stromzähler werden immer attraktiver (Bildquelle: Bitkom)

Wie die Bitkom-Umfrage zeigt, sehen 74 Prozent der Befragten die Digitalisierung als einen wichtigen Wegbereiter für die Energiewende in Deutschland an. Jedoch haben knapp ebenso viele angegeben, dass sie darin zusätzlich ein hohes Sicherheitsrisiko sehen: Bei einem digitalisierten Stromnetz stellen Hacker eine Gefahr dar – auch für einen möglichen Blackout. Matthias Hartmann, Mitglied des Bitkom-Präsidiums, nimmt diese Bedenken ernst: „Spätestens mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und einer hybriden Kriegsführung auch im digitalen Raum ist die Bedrohung durch Cyberattacken auf kritische Infrastruktur in den Fokus gerückt. Die IT-Sicherheit muss gestärkt werden, um frühzeitig Angriffe erkennen und abwehren zu können.“

Digitales Heizen: Viele Verbraucher würden ihre Daten teilen

Obwohl diese Angst in Deutschland besteht, sind 69 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher bereit, anonym Daten zu ihrem Heizverbrauch mit ihrem Energielieferanten zu teilen. Hartmann sieht darin einerseits eine Chance, dass Verbrauchende besser Energie sparen könnten. Andererseits ergänzt er: „Wir könnten Verbrauchsdaten der Haushalte viel gezielter einsetzen und damit das Heizen effizienter und klimaschonender machen. Noch geht ein zu großer Teil des Endenergieverbrauchs für warme Wohnungen und warmes Wasser drauf.“

Trotz der Angst vor Cyberangriffen ist die Digitalisierung – in Form von smarten Messanlagen – für viele Verbraucherinnen und Verbraucher ein Weg, um künftig Energie und Geld zu sparen. Allerdings wird die Energiewende aus Sicht der Befragten zu langsam erreicht – waren 2022 71 Prozent der Meinung, sind es nun 78 Prozent.

