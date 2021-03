Im Google Play Store gibt es aktuell eine Android-App kostenlos im Angebot, die euer Smartphone in einen digitalen Tacho verwandelt. Damit könnt ihr die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit anzeigen und wisst so immer, wie schnell ihr auf dem Fahrrad, E-Bike, Motorrad oder Auto unterwegs seid.

Android-App kostenlos: „Speedometer GPS Pro“ gratis statt für 89 Cent

In so gut wie jedem Android-Smartphone ist ein GPS-Chip verbaut, der das Gerät ortet und so die Position bestimmt. Die Android-App „Speedometer GPS Pro“ kann den Funktionsumfang des Handys steigern und ihn in einen digitalen Tacho verwandeln. Dazu wird das GPS-Signal ausgewertet und in die gefahrene Geschwindigkeit umgerechnet. Das kann durchaus praktisch sein, wenn man mal feststellen möchte, wie schnell man mit seinem Auto oder Fahrrad wirklich fährt. Die Anzeige des Tachos im Auto weicht nämlich immer etwas von der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit ab. Die Android-App besitzt noch weitere Funktionen:

Reiseroute kann per GPS aufgezeichnet und gespeichert werden. So kann man im Nachhinein sehen, welche Route man gefahren ist.

Android-App kann sowohl fürs Auto als auch Fahrrad verwendet werden. Es muss nur der richtige Modus gewählt werden.

Geschwindigkeit kann in Kilometern oder Meilen pro Stunden dargestellt werden. Praktisch, wenn man z.B. in England unterwegs ist, wo Meilen pro Stunden gelten.

Gespeicherten Routen könnten als GPX-Datei exportiert werden.

Wer genau so eine Android-App sucht, kann jetzt kostenlos zuschlagen. Die Aktion läuft bis zum 21. März 2021.

Speedometer GPS Pro Entwickler: luozirui

Hinweis: Wer sich die Android-App „Speedometer GPS Pro“ aktuell herunterlädt, verknüpft diese mit seinem Google-Konto und kann sie später jederzeit wieder kostenlos herunterladen.

Die App-Tipps der GIGA-Redaktion zum Thema Mobilität:

Speedometer GPS Pro: Was taugt die Android-App?

Die App wurde im Google Play Store über 500.000 Mal heruntergeladen und hat bisher 4,1 von 5 möglichen Sternen bei über 3.000 Bewertungen erreicht. Insgesamt scheint „Speedometer GPS Pro“ gut zu funktionieren und genaue Daten zu liefern. Wer schon immer einmal wissen wollte, wie schnell sein Auto oder E-Bike im Vergleich zur Anzeige auf dem Tacho wirklich fährt, ist hier genau richtig.

Ich hab die App auf verschiedenen Handys ausprobiert. Je nachdem, wie gut der GPS-Chip in dem Gerät ist, sind die Daten präzise. Teilweise habe ich Zuhause, ohne dass ich mich bewegt habe, Strecke und Höhenmeter zurückgelegt. Die Messung mit der App sollte demnach nur im Freien durchgeführt werden. Insgesamt eine durchaus praktische App, die aber den Akku teilweise stark belastet.